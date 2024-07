Le groupe chimique BASF a connu un incendie lundi midi suite à une explosion sur son site de Ludwigshafen.

La cause est encore en cours d'investigation et les autorités compétentes ont été informées, a déclaré BASF. Selon la police de Ludwigshafen, l'incendie a été éteint depuis. Selon BASF, un nuage de fumée était également clairement visible à l'extérieur du site. Les pompiers de l'usine sont en train d'intervenir et des véhicules de mesure de l'environnement circulent à l'intérieur et à l'extérieur du site.

Selon les pompiers de Ludwigshafen, des gaz d'incendie ont été libérés suite à l'incendie dans la partie sud de l'usine. Ils ont averti la population que des odeurs désagréables et des problèmes de visibilité pouvaient survenir dans les quartiers de Friesenheim, Oppau et Edigheim. La zone concernée devrait être largement contournée. Les fenêtres et les portes doivent être fermées, les aérations et les climatisations doivent être arrêtées.

En bourse, les actions BASF ont perdu jusqu'à 2,8 % après l'annonce et ont été les plus grandes perdantes de l'indice directeur Dax.

