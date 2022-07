L'industrie chimique allemande a coupé tout le gaz qu'elle pouvait, prévient l'association VCI

"Pour nos entreprises, nous faisons actuellement à nouveau tout ce qui est en notre pouvoir pour exploiter le moindre potentiel d'économie de gaz", a déclaré le directeur général de la VCI, Wolfgang Grosse Entrup. "Mais il n'y a pas beaucoup plus d'économies possibles, car l'efficacité a déjà été le moteur de ces dernières années", a-t-il ajouté.

Selon la VCI, qui représente environ 1 900 entreprises, les industries chimiques et pharmaceutiques allemandes sont les plus gros consommateurs de gaz du pays, avec 15 % de la consommation totale. Le leader du secteur, BASF, est considéré comme le plus grand consommateur de gaz industriel d'Allemagne.

VCI a émis cet avertissement et a appelé à "une démonstration de force sociétale pour conserver le gaz" afin de passer l'hiver indemne alors que l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie devient de plus en plus incertain.

On s'inquiète de plus en plus du fait que le gazoduc Nord Stream 1, une route majeure transportant du gaz de la Russie vers l'Europe via l'Allemagne, ne recommencera pas à envoyer du gaz à pleine capacité après le 21 juillet, date à laquelle sa phase de maintenance actuelle doit se terminer.