FRANCFORT (dpa-AFX) - Le secteur allemand de la chimie rendra compte vendredi (10h30) à Francfort de sa situation au milieu du ralentissement économique et des prix relativement élevés de l'énergie. La Fédération de l'industrie chimique (VCI) veut expliquer les chiffres actuels sur la conjoncture de la branche, présenter une enquête auprès de ses membres et jeter un regard sur 2024.

Le secteur de la chimie, qui emploie environ 477 000 personnes en Allemagne, a connu des temps difficiles avec la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine et un faible niveau de commandes. La production et le chiffre d'affaires, qui étaient élevés, se sont effondrés. Le leader du secteur, BASF, a annoncé la suppression de milliers d'emplois et la fermeture d'installations à forte consommation d'énergie dans son usine principale de Ludwigshafen, et plusieurs secteurs doivent désormais être externalisés. De son côté, l'industrie pharmaceutique a récemment ressenti la fin du boom des vaccins Corona.

Au troisième trimestre, le secteur de la chimie, gros consommateur d'énergie, a toutefois stoppé sa chute de production. Pour la première fois depuis six trimestres, la VCI a enregistré une légère hausse de la production. Le creux de la vague semble avoir été atteint et les entrées de commandes se sont stabilisées, a-t-on appris. De nouvelles données ont désormais pu confirmer cette fragile tendance à la hausse. De plus, les prix de l'énergie ont nettement baissé sur les marchés boursiers.

Mais la VCI est restée pessimiste pour cette année et a récemment laissé entrevoir une baisse de la production de huit pour cent. En cas de baisse des prix, le chiffre d'affaires de la branche devrait chuter de 14 pour cent par rapport à l'année précédente. Les affaires devraient rester difficiles en hiver, mais la chimie espère une amélioration l'année prochaine /als/DP/nas.