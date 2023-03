L'industrie chimique s'attend à une nouvelle baisse importante de la production

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'industrie chimique et pharmaceutique allemande s'attend à une nouvelle baisse importante de sa production après une année difficile. La production devrait baisser de 5 % en 2023, a annoncé jeudi à Francfort la Fédération de l'industrie chimique (VCI). Le chiffre d'affaires de la branche devrait en outre chuter de sept pour cent dans un contexte de baisse des prix. La chimie hors pharmacie devrait être plus durement touchée : L'association prévoit ici une baisse de la production de 8 % et un net recul du chiffre d'affaires de 10 %.

L'année dernière, le troisième secteur industriel allemand, après l'automobile et la construction mécanique, a été confronté à une augmentation rapide des coûts de l'énergie, en particulier du gaz. La faiblesse de l'économie l'a également affectée. La chute s'est poursuivie au dernier trimestre. Le géant du secteur, BASF, a réagi en supprimant des milliers d'emplois et en fermant des usines chimiques sur son site principal de Ludwigshafen.

La production de l'industrie chimique et pharmaceutique a diminué de 6,6% en 2022 par rapport à l'année précédente, la production de la chimie seule a chuté de près de 12%, selon le VCI. En revanche, le chiffre d'affaires total du secteur a bondi de près de 17% pour atteindre le niveau record de 265 milliards d'euros, grâce à une forte hausse des prix.

La situation pour l'industrie chimique et pharmaceutique s'est certes améliorée entre-temps, a expliqué la VCI en faisant référence à la nette baisse récente des prix de l'énergie et des matières premières. "Le creux de la vague semble avoir été atteint". Le secteur s'en est sorti avec un œil au beurre noir, a déclaré le directeur général Wolfgang Große Entrup. Mais contrairement à ce qui s'est passé après la pandémie de Corona ou la crise financière, on ne s'attend pas à une reprise vigoureuse. Les coûts élevés de l'énergie en comparaison internationale et le manque de commandes, entre autres, s'y opposent./als/DP/mis