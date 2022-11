LE PDG DE BASF : La Chine n'est pas soudainement mauvaise, mais il y a des lignes rouges

Il y a "des lignes rouges pour nous, qui sont basées sur notre système de valeurs et nos principes d'entreprise. Une fois qu'elles sont franchies, nous ne pouvons plus aller plus loin", a déclaré M. Brudermueller, qui s'est dit préoccupé par la diminution de la pluralité politique au sein du parti communiste.

Dans le même temps, il doit y avoir plus d'équilibre dans les discussions actuelles de l'Allemagne sur la Chine, a déclaré M. Brudermueller, qui s'est rendu en Chine avec le chancelier Olaf Scholz ce mois-ci en compagnie d'autres cadres supérieurs.

"Bien sûr, il y a des développements défavorables là-bas. Mais tout n'est pas soudainement mauvais", a déclaré M. Brudermueller.

BASF prévoit de construire un complexe chimique de 10 milliards d'euros à Zhanjiang, dans le sud de la Chine, qui fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable, car il mise sur les marchés asiatiques en plein essor et cherche à réduire sa dépendance à l'égard de l'Europe, défiant ainsi les inquiétudes croissantes du gouvernement allemand concernant la dépendance économique vis-à-vis de la Chine.