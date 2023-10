KASSEL (dpa-AFX) - Le groupe pétrolier et gazier Wintershall Dea a surtout ressenti la baisse des prix du gaz au troisième trimestre. Au cours des trois mois jusqu'à fin septembre, le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et frais d'exploration (Ebitdax) a baissé de 53 pour cent en comparaison annuelle pour atteindre 964 millions d'euros, a annoncé lundi à Cassel la participation majoritaire de BASF. Le volume des demandes a légèrement baissé en raison de travaux de maintenance non planifiés dans deux gisements de gaz en Norvège. Les chiffres ne comprennent plus les activités en Russie, Wintershall Dea ayant l'intention de se retirer de ce pays. Au final, le bénéfice ajusté s'est élevé à 61 millions d'euros, contre 429 millions un an plus tôt.

Wintershall Dea est née en 2019 de la fusion de Wintershall Holding et de Dea. BASF détient un peu plus de 70% de Wintershall Dea. Le reste appartient à LetterOne, une société de participation./mne/stk