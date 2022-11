La perte de Corteva au troisième trimestre se réduit grâce à la demande de produits agricoles

La perte d'exploitation était de 12 cents par action au cours du trimestre juillet-septembre, contre 14 cents par action un an plus tôt.

Les prix des cultures essentielles ont grimpé en flèche cette année et alimenté l'inflation alimentaire après que les exportations de l'Ukraine, longtemps considérée comme le "grenier de la mer Noire", ont été bloquées depuis son invasion par la Russie.

En août, Corteva avait relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2022.

L'entreprise "s'attend à une demande record de céréales et d'oléagineux en 2022" pour soutenir des prix toujours élevés, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

Toutefois, sur une base GAAP, elle a enregistré une perte nette après impôts de 322 millions de dollars au cours du trimestre considéré, contre un bénéfice de 36 millions de dollars un an plus tôt, en partie à cause de la hausse des coûts des intrants et du fret dans son activité de semences.

Les concurrents mondiaux de Corteva, tels que Bayer AG, BASF et Syngenta, ont tous récemment signalé des obstacles tels que des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement, la montée en flèche des coûts énergétiques européens et un dollar américain plus fort.

"Bien que les perspectives des fondamentaux agricoles soient solides, les pressions macroéconomiques devraient se poursuivre, notamment les vents contraires liés aux devises et à l'inflation", a déclaré Chuck Magro, directeur général de Corteva, dans un communiqué.

La société basée à Indianapolis a présenté des plans de réduction des coûts en septembre. Au cours du trimestre, elle a cédé certaines activités de moindre importance, notamment le glyphosate "simple" et les insecticides Lannate.

Les ventes nettes du troisième trimestre ont augmenté de 17 % pour atteindre 2,78 milliards de dollars.

La perte d'exploitation de son unité de semences a atteint 224 millions de dollars au cours du trimestre déclaré, contre 217 millions de dollars l'année dernière.

Son unité de protection des cultures, qui vend des produits chimiques tels que des fongicides, des herbicides et des insecticides, a vu son bénéfice d'exploitation bondir de 71 % pour atteindre 352 millions de dollars.