SCHWARZHEIDE/JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck (Verts) se rendra ce jeudi dans le sud du Brandebourg pour deux rendez-vous. Il participera à l'inauguration d'une usine de production de matériaux cathodiques sur le site de Schwarzheide, en Lusace, pour le groupe chimique BASF. Une nouvelle installation à grande échelle pour le recyclage de la masse noire des batteries doit également être mise en service.

L'entreprise veut devenir leader dans le recyclage des batteries lithium-ion et investir encore plus dans l'économie circulaire pour le recyclage des batteries. Le vice-président de la Commission européenne et commissaire aux relations interinstitutionnelles Maros Sefcovic et le ministre-président du Brandebourg Dietmar Woidke (SPD) y participent également.

Le ministre fédéral de l'Économie visitera ensuite le centre de formation de la centrale électrique Leag de Jänschwalde. Il souhaite notamment s'entretenir avec les apprentis et les employés sur l'avenir du site énergétique. L'entreprise énergétique s'en tient à l'abandon du charbon en 2038, comme le prévoit la loi, mais veut en même temps investir davantage dans le développement des énergies renouvelables. Ainsi, Leag prévoit d'installer des centrales à gaz sur les quatre sites de production d'électricité en Lusace et dans le bassin minier d'Allemagne centrale, qui pourront fonctionner au gaz et, progressivement, à l'hydrogène. Elles devraient constituer l'épine dorsale de la production de charge de base après la fin de la demande de charbon.