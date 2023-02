Le PDG de BASF, M. Brudermüller, affirme que la crise énergétique pèsera davantage sur l'économie allemande en 2023

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le patron du premier groupe chimique mondial BASF, Martin Brudermüller, estime que les risques liés à la crise énergétique seront encore plus importants pour l'économie allemande en 2023. "Les conséquences de la crise des prix de l'énergie auront probablement plus d'impact sur les entreprises cette année qu'en 2022", a déclaré Brudermüller au journal "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", selon un article préliminaire publié vendredi. "Il serait naïf de croire qu'en 2023, nous pouvons simplement reprendre le cours normal des choses. Même si un hiver jusqu'ici doux a chassé les craintes de salons froids et de black-out".

L'Allemagne doit également se préparer à long terme à des prix de l'énergie nettement plus élevés qu'avant la guerre d'Ukraine, ce qui affectera en particulier les entreprises ayant des besoins énergétiques élevés, a poursuivi le manager dans l'hebdomadaire. Il a donc mis en garde - comme nombre de ses collègues du secteur de la chimie le font régulièrement - contre un désavantage de l'Allemagne en tant que lieu d'implantation. "Nous verrons des changements dans notre structure industrielle à moyen terme. Il ne s'agira pas d'une coupe à blanc ou d'une désindustrialisation, mais les secteurs à forte consommation d'énergie vont plutôt se contracter que se développer en Europe", a averti Brudermüller.

Comme l'ensemble du secteur, BASF a subi l'année dernière les effets de la flambée des prix du gaz naturel due à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De nombreuses entreprises ont donc mis le frein aux coûts.

BASF a lancé à l'automne un programme d'économies qui sera mis en œuvre entre 2023 et 2024. Les coupes devraient réduire les coûts annuels hors production de 500 millions d'euros. Le conseil d'administration veut réaliser plus de la moitié des économies sur le site de Ludwigshafen, où BASF emploie environ 39 000 de ses quelque 111 000 salariés dans le monde. Les secteurs de l'entreprise, des services et de la recherche ainsi que le siège du groupe doivent être rationalisés, a-t-on indiqué. L'entreprise n'a pas exclu des suppressions de postes.

L'entreprise devrait annoncer vendredi prochain quelles réductions sont concrètement prévues à l'usine principale de Ludwigshafen et sur d'autres sites. Le groupe Dax présentera alors ses chiffres pour 2022.