Le chef du SPD Klingbeil veut faire pression pour un prix de l'électricité industrielle

BERLIN (dpa-AFX) - Le chef du SPD, Lars Klingbeil, fait pression sur le chancelier Olaf Scholz (SPD) pour obtenir un prix subventionné de l'électricité industrielle. "Je fais pression maintenant. Cela doit être clarifié au sein du gouvernement", a déclaré Klingbeil dimanche soir dans l'émission ARD "Bericht aus Berlin". Pour préserver le site industriel, l'Allemagne a besoin d'une loi sur l'immigration de main-d'œuvre qualifiée, de procédures d'autorisation plus rapides et d'un prix de l'électricité industrielle afin de maintenir les entreprises dans le pays et d'empêcher l'émigration. "Nous avons maintenant besoin d'un prix de l'électricité industrielle en Allemagne", a averti Klingbeil. "Nous devons avoir un prix de l'électricité industrielle en Allemagne pour les dix ou douze prochaines années, qui aide à maintenir les emplois industriels ici". L'argent pour cela est disponible grâce aux 200 milliards d'euros pour le frein aux prix du gaz et de l'électricité.

Le ministre de l'Economie Robert Habeck (Verts) veut faire baisser le prix de l'électricité industrielle grâce à des aides de plusieurs milliards. Le chancelier Scholz et le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) avaient en revanche exprimé leur scepticisme. Lors d'une manifestation de mai de la Confédération allemande des syndicats (DGB), Scholz avait certes déclaré qu'une électricité bon marché était importante. Mais il n'est pas possible à long terme de "subventionner tout ce qui relève d'une activité économique normale", a déclaré Scholz.

Là où il y a déjà beaucoup d'énergie éolienne et solaire, on peut théoriquement calculer un prix de l'électricité de sept ou huit centimes d'euros sans subventions, a déclaré Scholz. Il faut maintenant y parvenir pour toute l'Allemagne. Pour cela, il faut faire en sorte que l'électricité arrive également dans le sud et l'ouest de l'Allemagne grâce à des lignes électriques interrégionales./shy/DP/men