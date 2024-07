(nouveau : déclarations lors de conférences téléphoniques, cours de l'action, analystes.)

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Le numéro un mondial de la chimie, BASF, a subi au deuxième trimestre les effets de la baisse des prix de vente et du net recul de l'activité dans les produits agrochimiques. En outre, les effets de change négatifs ont continué à peser, et l'augmentation des volumes de vente n'a pas pu les compenser. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,9 pour cent sur les trois mois à fin juin en comparaison annuelle, à 16,1 milliards d'euros, a annoncé vendredi le groupe Dax à Ludwigshafen. Les analystes s'attendaient à des recettes légèrement supérieures. L'action a récemment perdu 2,8 pour cent et était ainsi la dernière du Dax.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda ajusté), corrigé des éléments exceptionnels, s'est maintenu à près de deux milliards d'euros, soit à peu près au même niveau que l'année précédente, grâce à la politique d'austérité. C'est toutefois un peu moins que ce que les analystes avaient prévu. Alors que BASF a gagné plus dans la moitié de ses segments, le bénéfice d'exploitation de l'activité agrochimique s'est particulièrement effondré. BASF a attribué cette baisse aux prix nettement plus bas du produit phytosanitaire glufosinate-ammonium.

BASF a récemment annoncé l'arrêt de la production de cette substance active sur ses sites de Knapsack et de Francfort d'ici la fin de l'année. La fermeture des sites de production et de formulation entraînera des charges exceptionnelles supplémentaires de plusieurs centaines de millions d'euros au troisième trimestre, a déclaré le directeur financier Dirk Elvermann lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Au final, les actionnaires ont réalisé un bénéfice de 430 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 499 millions d'euros un an plus tôt.

"La dynamique du premier trimestre, marquée par une évolution positive des volumes dans la plupart de nos activités, s'est poursuivie. Les prix sont restés sous pression", a déclaré le nouveau président de BASF, Markus Kamieth, lors d'une conférence téléphonique. La pression sur les prix s'est toutefois atténuée, a-t-il ajouté. Les conditions de marché au troisième trimestre, qui est saisonnièrement plus faible, devraient être similaires à celles du deuxième trimestre. Au quatrième trimestre, la direction s'attend à une hausse des résultats par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le groupe chimique a confirmé ses objectifs pour 2024. Pour 2024, BASF vise toujours un résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) et éléments exceptionnels compris entre 8,0 et 8,6 milliards d'euros, contre près de 7,7 milliards l'an dernier. Pas mal de gens auraient craint une réduction, a écrit l'analyste Samuel Perry de la grande banque suisse UBS. Virginie Boucher-Ferte, analyste de la Deutsche Bank, a toutefois prévenu que si le groupe chimique avait confirmé ses perspectives annuelles, les risques liés aux estimations du consensus subsistaient.

En attendant, BASF se garde d'investir dans son activité de batteries en raison d'une baisse de la demande pour les voitures électriques. "Nous sommes confiants dans le fait que la tendance aux véhicules électriques va se poursuivre et que les matériaux pour batteries continueront à représenter une opportunité de croissance importante pour l'industrie chimique", a déclaré M. Kamieth lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Cependant, la dynamique a récemment changé. La demande de véhicules électriques a considérablement ralenti en dehors de la Chine.

Des mesures sont donc prises pour réduire davantage les risques dans l'environnement de marché actuellement incertain, a-t-il ajouté. "Nous maintenons notre approche prudente consistant à ne créer de nouvelles capacités que là où nous avons conclu des contrats d'achat à long terme avec des fabricants de cellules établis", a expliqué Kamieth. Le groupe chimique a récemment annoncé qu'il ne poursuivrait pas son projet de construction d'une usine de production de nickel-cobalt en partenariat avec le groupe minier français Eramet. La direction a également décidé de mettre en pause le projet de raffinerie à grande échelle pour le recyclage des batteries à Tarragone en Espagne, a déclaré le PDG de BASF. Le projet devrait être relancé dès que le développement des capacités de cellules et la diffusion des voitures électriques reprendront en Europe, a-t-il ajouté.

Depuis fin avril, BASF a un nouveau chef d'entreprise en la personne de Kamieth. Martin Brudermüller, président du directoire depuis de nombreuses années, a laissé un lourd héritage à son successeur. En février, lors de la présentation des résultats annuels, Brudermüller avait annoncé un nouveau programme d'économies de plusieurs milliards et de nouvelles suppressions d'emplois à l'usine principale de Ludwigshafen. BASF est déficitaire en Allemagne depuis deux ans. Le plus grand site de production doit être réorganisé. Kamieth a assuré que Ludwigshafen devait rester "un pilier solide du succès futur de BASF et le plus grand et le plus important site de production de BASF pour une longue période".

L'entreprise progresse dans son programme d'économies. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif de 2,1 milliards d'euros d'économies annuelles d'ici fin 2026", a déclaré le directeur financier Elvermann. Ainsi, le directoire met actuellement en œuvre les mesures annoncées début 2023, a-t-il ajouté. D'ici la fin de l'année, le conseil d'administration s'attend à ce que ces mesures permettent de réaliser des économies annuelles d'environ 800 millions d'euros. L'objectif de ces mesures est de 1,1 milliard d'euros. Le programme annoncé en février, qui met l'accent sur le site de Ludwigshafen, est également en bonne voie, a déclaré le dirigeant.

Concrètement, le siège de l'entreprise devrait économiser un milliard d'euros supplémentaires par an d'ici fin 2026. On ne sait pas combien de postes seront supprimés à Ludwigshafen. La fermeture d'autres installations n'est pas non plus exclue. L'objectif est avant tout d'accroître la rentabilité. La nouvelle équipe de direction fera le point le 26 septembre dans le cadre d'une journée consacrée au marché des capitaux. Sur les 111 000 employés dans le monde, 38 000 travaillaient à Ludwigshafen. Au total, le programme d'économies en cours et le nouveau programme d'économies coûteront 1,55 milliard d'euros en une seule fois.