Thomas Nuernberger se prépare à des temps plus difficiles.

Depuis sept ans, cet homme de 55 ans dirige l'unité chinoise du fabricant de ventilateurs et de moteurs ebm-papst, et les affaires ont été bonnes.

Mais, alors que les tensions s'enveniment entre Berlin et Pékin, ebm-papst est l'une des nombreuses entreprises allemandes de taille moyenne qui commencent à s'interroger sur leur dépendance à l'égard de la Chine, préoccupées par la manière dont d'éventuelles sanctions occidentales ou un futur conflit à propos de Taïwan pourraient perturber les échanges commerciaux. L'année dernière, ebm-papst a lancé un programme intitulé "Decoupling China" (découplage de la Chine) afin de s'assurer que sa division chinoise - qui emploie environ 1 900 personnes - puisse fonctionner si elle est coupée du reste de l'entreprise. Elle prévoit maintenant de construire une nouvelle usine en Inde, pour un coût pouvant atteindre 30 millions d'euros (31,7 millions de dollars), afin de fournir des clients dans le reste de l'Asie et de contribuer à réduire le flux de marchandises en provenance et à destination de la Chine. "Nous avons toujours à l'esprit de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier", a déclaré M. Nuernberger, qui est également directeur des ventes d'ebm-papst.

La coalition du chancelier allemand Olaf Scholz a dévoilé en juillet une stratégie visant à réduire les risques liés aux relations économiques entre l'Allemagne et la Chine, qualifiant Pékin de "partenaire, concurrent et rival systémique". Le document de 61 pages invite les entreprises allemandes à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine - le principal partenaire commercial du pays - mais ne contient pas d'objectifs ni d'exigences contraignants.

Certaines des plus grandes entreprises allemandes ont continué à miser massivement sur la Chine, ce qui soulève des doutes quant au sérieux de l'Allemagne en ce qui concerne la "réduction des risques".

Reuters a interrogé plus d'une douzaine de cadres et de chefs d'entreprise du Mittelstand - les entreprises de taille moyenne qui représentent près d'un tiers du chiffre d'affaires des entreprises allemandes - qui ont déclaré que leurs entreprises avaient commencé à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine de diverses manières.

Certaines grandes entreprises, comme ebm-papst, poursuivent une stratégie de localisation, dans le cadre de laquelle chaque région commerciale devient autonome en matière d'approvisionnement et de production.

En effet, Ebm-papst considère toujours la Chine comme un marché clé : elle pourrait bientôt lancer un autre investissement de 25 millions d'euros pour étendre sa présence dans ce pays, a déclaré M. Nuernberger.

Volker Treier, responsable du commerce extérieur à la chambre de commerce et d'industrie allemande, a déclaré que les entreprises du Mittelstand n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre en temps réel aux chocs géopolitiques, et qu'elles doivent donc se préparer soigneusement à l'avance.

Munk, une entreprise familiale allemande qui fabrique des échelles, des échafaudages et des équipements de sauvetage, a commencé à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine après qu'un problème de chaîne d'approvisionnement a interrompu sa production il y a cinq ans. Depuis 2021, l'entreprise est totalement indépendante de la Chine et s'approvisionne en composants en Europe.

Pour Ferdinand Munk, directeur général de l'entreprise, l'impulsion donnée par le gouvernement arrive trop tard : "Vous ne pouvez pas compter sur le gouvernement. Il a toujours cinq ans de retard.

Le ministère allemand de l'économie a déclaré vouloir aider les entreprises à diversifier leurs marchés.

"L'objectif est d'intensifier les relations bilatérales de l'Allemagne avec des pays comme l'Inde, le Viêt Nam, la Corée du Sud et l'Indonésie", a déclaré le ministère dans un communiqué.

PLUS CAUTIEUX

La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne en 2016, et les échanges bilatéraux s'élèvent à près de 300 milliards d'euros. C'est un marché essentiel pour certaines des plus grandes entreprises allemandes, notamment les constructeurs automobiles Volkswagen et Mercedes-Benz, ainsi que l'entreprise de produits chimiques BASF.

Depuis son entrée en fonction fin 2021, le social-démocrate Scholz a toutefois adopté une ligne plus dure à l'égard de la Chine, prenant ses distances avec son prédécesseur Angela Merkel, qui avait embrassé Pékin.

D'autres capitales occidentales s'inquiètent également de l'attitude de plus en plus affirmée de la Chine à l'égard de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale, ainsi que de son emprise de plus en plus forte sur son économie nationale.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Berlin et Pékin devraient encourager le commerce bilatéral, qui est bénéfique pour les deux parties. "La politisation des questions économiques et commerciales ne fera que nuire aux autres et ne nous profitera pas, et ne contribuera pas à la croissance économique mondiale", a déclaré le ministère.

Au cours du premier semestre de l'année, la part des investissements allemands en Chine a augmenté, atteignant 10,3 milliards d'euros, selon les données officielles analysées par l'IW Institute, car certaines entreprises ont investi davantage pour délimiter leurs activités en Chine.

De grandes entreprises allemandes comme BASF soulignent régulièrement l'importance du marché chinois, indiquant qu'il n'y a pas de substitut à son énorme potentiel. Un porte-parole de BASF a fait référence aux récents commentaires du PDG Martin Brudermueller, qui a déclaré que la majeure partie de la croissance du marché des produits chimiques proviendrait de la Chine - et non de l'Europe ou des Amériques - jusqu'en 2030.

"C'est un argument paresseux, car il y a 20 ou 30 ans, la Chine n'existait pas non plus", a déclaré Max Zenglein, économiste en chef à l'Institut Mercator pour les études sur la Chine, basé à Berlin, l'un des principaux groupes de réflexion européens sur la Chine.

"Nous n'en sommes qu'au tout début de cette diversification : c'est aux gouvernements qu'il appartiendra de l'orienter.

Dans le cadre de son plan de réduction des risques, le ministère allemand de l'économie, qui utilise des outils tels que les garanties commerciales et d'investissement pour promouvoir le commerce, a introduit des plafonds sur le montant qui peut être accordé aux investisseurs dans un seul pays.

Le gouvernement n'a émis que 51,9 millions d'euros (56,26 millions de dollars) de garanties d'investissement pour la Chine au cours des huit premiers mois de cette année, soit moins d'un dixième des 745,9 millions d'euros émis sur l'ensemble de l'année 2022.

De plus, l'administration Scholz sponsorise moins de foires commerciales en Chine qu'auparavant - seulement 30 en 2024 contre 44 en 2023.

Ces outils ont plus d'impact sur les petites et moyennes entreprises que sur les grandes sociétés qui ont un meilleur accès aux services d'assurance privée et une plus grande capacité à analyser les opportunités du marché, a déclaré Juergen Matthes de l'IW Economic Institute, un groupe de réflexion économique.

Certains signes indiquent que certaines entreprises se diversifient. La part des investissements allemands en Asie, hors Chine, dans l'ensemble des investissements est en hausse.

Horn Group, un fabricant d'outils de précision qui réalise environ 5 % de ses ventes en Chine, a ouvert une société de vente en Thaïlande au début de l'année, qui sera progressivement étendue, a déclaré le directeur général Markus Horn.

Selon les économistes, les entreprises du Mittelstand sont souvent plus réticentes à prendre des risques que les grandes sociétés. Nombre d'entre elles sont encore gérées par des familles et leurs propriétaires souhaitent préserver l'entreprise de génération en génération, plutôt que de miser gros sur des profits à court terme.

"Le Mittelstand a un grand besoin de sécurité, ce qui joue un rôle important dans un pays comme la Chine où beaucoup de choses peuvent changer en si peu de temps", a déclaré Matthias Bianchi, de l'association allemande du Mittelstand, qui représente quelque 25 000 entreprises employant plus de 500 000 personnes.

MARCHÉS ALTERNATIFS

Les États-Unis sont un pays considéré comme une opportunité de croissance par les entreprises allemandes en raison des subventions vertes promulguées par le président Joe Biden, tout comme le Mexique, grâce à une tendance à la délocalisation par la plus grande économie du monde, a déclaré Wolfgang Niedermark de la principale association industrielle allemande, BDI.

Il en va de même pour l'Asie, hors Chine. Selon Jan Roennfeld, de la chambre de commerce germano-indonésienne, une première vague de diversification a déjà eu lieu vers le Viêt Nam, un pays proche de la Chine qui offre de faibles coûts de main-d'œuvre, alors que certaines entreprises poursuivent une stratégie dite "China plus One" pour atténuer les risques.

Le Viêt Nam a des liens étroits avec l'Allemagne de l'Est et il y a encore des germanophones dans cette région, a déclaré M. Roennfeld, ajoutant qu'il y avait maintenant une deuxième vague de diversification dans d'autres pays d'Asie du Sud, tels que la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie.

"Aucune entreprise ne va dire qu'elle va quitter la Chine", a déclaré Sandra Ebner, économiste principale chez Union Investment, le deuxième plus grand gestionnaire de fonds d'Allemagne. "Mais ce que les entreprises font de plus en plus, c'est produire en Chine pour la Chine et se positionner autour de la Chine pour le reste du marché asiatique ou mondial.

M. Niedermark, de la BDI, a déclaré que de nombreuses entreprises avaient déjà voulu faire des affaires avec l'Inde - dont on estime qu'elle a dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde cette année - mais qu'elles avaient trouvé cela trop complexe. Aujourd'hui, les conditions commerciales s'améliorent, a-t-il ajouté.

En juillet, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est rendu en Inde avec une délégation de cadres pour discuter des opportunités qui s'offrent aux entreprises allemandes. Les échanges commerciaux entre l'Allemagne et l'Inde ont atteint un niveau record de 30 milliards d'euros l'année dernière, soit une hausse de 73 % par rapport aux niveaux de 2015, même s'ils ne représentent qu'un dixième des échanges entre l'Allemagne et la Chine, selon les données de l'office des statistiques.

Les investissements directs des entreprises allemandes en Inde ont également augmenté pour atteindre 1,52 milliard d'euros en 2022, contre 1,13 milliard d'euros en 2019, selon les statistiques de la Bundesbank.

M. Nuernberger a déclaré que les activités indiennes d'ebm-papst étaient encore en partie approvisionnées à partir de la Chine et de l'Allemagne, ce que la nouvelle usine changera.

"Il est préférable que les produits proviennent de l'intérieur de l'Inde.

