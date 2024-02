LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Dirk Elvermann, directeur financier de BASF, a appelé à une collaboration plus étroite entre la politique et l'économie en Allemagne. "Au vu des nombreux chantiers, peu de choses vont ensemble en ce moment. Nous nous ignorons sur des points importants", a déclaré Elvermann lors d'un entretien avec les agences de presse dpa-AFX et dpa.

On est "un peu déconnecté les uns des autres" en ce moment. "Il s'agit de rassembler les points importants, comme l'infrastructure, l'éducation, les conditions industrielles, la recherche et le développement ainsi que l'approvisionnement en énergie, et de créer une stratégie d'investissement et un récit pour le pays".

Par ailleurs, l'économie souffre massivement d'une pression réglementaire toujours plus forte. "Les entreprises chimiques sont soumises à de nombreuses réglementations qui, bien que bien intentionnées, sont difficiles à respecter, même pour une grande entreprise, sans parler des petites et moyennes entreprises", a déclaré Elvermann. Il a appelé à une réduction de la bureaucratie, qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps selon lui. "En outre, nous avons besoin de plus de compétitivité - à court terme, en ce qui concerne par exemple les coûts énergétiques, et à long terme, en ce qui concerne les infrastructures".

La récente grève des chemins de fer a durement touché BASF. "A Ludwigshafen, environ 30 pour cent du trafic de marchandises passe par le rail. Nous avons en fait assez de problèmes dans l'infrastructure et maintenant nous arrêtons tout simplement le rail pendant plus ou moins quelques jours". Selon lui, ce n'est pas seulement difficile pour de nombreux navetteurs, mais aussi un problème pour les entreprises en période déjà difficile. "On peut en partie compenser cela, mais personne ne se réjouit non plus de voir des camions supplémentaires sur les routes."/wo/mne/men