LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Lors d'une manifestation à Ludwigshafen, le syndicat de l'industrie minière, de la chimie et de l'énergie (IGBCE) et des employés de l'industrie chimique ont fait pression pour que le prix de l'électricité industrielle soit subventionné pour le secteur. Au siège du groupe BASF, de nombreux participants portaient mardi des pancartes avec des inscriptions telles que "Une énergie abordable maintenant" ou des casquettes avec le slogan "Nous nous défendons". Les organisateurs ont estimé le nombre de participants à plus de 8000 personnes.

Parmi les orateurs de la manifestation organisée dans la deuxième ville de Rhénanie-Palatinat figuraient le président de l'IGBCE Michael Vassiliadis, le président du comité d'entreprise de BASF Sinischa Horvat et, pour le gouvernement du Land, la secrétaire d'État Heike Raab.

L'IGBCE demande un plafonnement des prix de l'électricité jusqu'en 2030. Elle s'est regroupée à cet effet avec le DGB, l'IG Metall et des associations sectorielles dans ce qu'elle appelle une alliance pour un prix de l'électricité à la passerelle. Avec plus de 580 000 membres, l'IGBCE est le deuxième plus grand syndicat industriel d'Allemagne.

"Un prix du courant de pont financé bien sûr par les impôts est une bonne réponse", a déclaré Vassiliadis. Les impôts seraient récupérés plus tard. "C'est un investissement qui sera remboursé. Si nous perdons cette valeur ajoutée, nous ne dépensons certes pas d'argent maintenant, mais nous n'en percevrons pas non plus à l'avenir".

Le président du comité d'entreprise de BASF, Horvat, a menacé de protester à Berlin si le gouvernement fédéral ne prenait pas acte des manifestations à Ludwigshafen et ailleurs. "Si cela ne suffit pas, nous nous déplacerons devant la chancellerie".

La directrice du site de BASF, Melanie Maas-Brunner, avait déclaré avant la manifestation que l'entreprise soutenait un prix de l'électricité industrielle pour les secteurs à forte consommation d'énergie pour une période allant jusqu'à 2030 - comme le prix de l'électricité de transition proposé par le ministère allemand de l'économie. La transformation de l'industrie dans son ensemble ne peut se faire que par l'électrification.

Cela ne fonctionne que si le prix de l'électricité reste dans des ordres de grandeur raisonnables, a expliqué Maas-Brunner - sinon l'industrie européenne et allemande aura du mal à rester compétitive. Comme les coûts de production, mais aussi les taxes sur l'électricité et les frais de réseau jouent un rôle important, il est nécessaire de mener une discussion différenciée sur la manière de réduire les coûts de l'électricité dans leur ensemble.