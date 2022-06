Les activités de BASF vont connaître un ralentissement au second semestre - selon le PDG

"En ce qui concerne mon entreprise, nous sommes en mesure de répercuter la hausse des prix parce qu'il n'y a pas d'arbitrage commercial, car les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnent pas", a déclaré le directeur général Martin Bruedermueller lors d'un événement industriel allemand.

Mais l'inflation et, dans son sillage, la baisse de la demande des consommateurs "frappent à la porte", a-t-il déclaré. Il a ajouté que les rivaux seraient bientôt en mesure d'améliorer leurs chaînes d'approvisionnement, qui sont mises à mal par la pandémie de coronavirus et les pénuries mondiales.

"Cela signifie qu'il n'y a plus de pouvoir de fixation des prix et que nous aurons du mal à générer des marges en plus des prix élevés de l'énergie. C'est là que ça devient vraiment difficile", a-t-il ajouté.