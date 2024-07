Selon un article de presse, le groupe chimique BASF commence à ressentir les effets de la baisse de la demande de voitures électriques.

L'entreprise, qui produit des matériaux cathodiques pour les batteries de voitures électriques, remet en question de nouveaux investissements dans ce domaine, a rapporté jeudi le journal Wirtschaftswoche. "Les investissements futurs seront examinés de manière plus critique et réévalués dans l'environnement de marché actuel", a déclaré BASF à la demande du magazine. L'activité des matériaux pour batteries reste cependant une opportunité de croissance importante.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de BASF dans l'immédiat. Le groupe a placé de grands espoirs dans cette activité en raison du développement de la mobilité électrique. BASF a récemment annoncé une marge d'exploitation ajustée (Ebitda) de 30 % ou plus pour ce secteur d'ici 2023, ce qui en ferait la plus élevée du groupe. Le chiffre d'affaires devrait, selon les données précédentes, dépasser les sept milliards d'euros d'ici 2030. Pour développer cette activité, avec laquelle l'entreprise visait une part de marché de plus de 10 %, des investissements de 3,5 à 4,5 milliards d'euros étaient prévus entre 2022 et 2030.

L'association allemande de l'industrie automobile (VDA) a récemment revu à la baisse ses prévisions annuelles pour la production de voitures purement électriques à batterie en Allemagne en raison de la faiblesse de la demande. Au cours des six premiers mois, les immatriculations de voitures électriques ont chuté de plus de 16% dans le pays. La raison en est la suppression des aides publiques à la fin de l'année dernière. De plus, les modèles électriques plus petits et plus abordables sont rares. Les experts estiment que les clients à fort pouvoir d'achat, qui contribuent volontiers à la protection du climat, se sont approvisionnés au cours des dernières années.

