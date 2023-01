Scholz discute des questions d'implantation avec l'industrie chimique

MAINZ (dpa-AFX) - Au deuxième jour de sa visite en Rhénanie-Palatinat, le chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera mardi (8h00) à la chancellerie de Mayence les principaux représentants de l'industrie chimique. A l'invitation de la ministre-présidente Malu Dreyer (SPD), les discussions porteront notamment sur l'innovation et la transformation de l'industrie face à la numérisation, au changement climatique et à l'évolution démographique de la société. La présidente de BASF, Melanie Maas-Brunner, et la directrice allemande du groupe pharmaceutique Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus, ainsi que des représentants d'associations industrielles et de syndicats, participeront notamment à l'entretien. La veille au soir, M. Scholz devait célébrer les dix ans de service de la ministre-présidente Dreyer lors de la manifestation de début d'année du SPD de Rhénanie-Palatinat à Mayence./mba/DP/men