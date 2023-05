Soder s'engage pour un prix de l'électricité industrielle

AUGSBURG (dpa-AFX) - Le ministre-président bavarois Markus Soder (CSU) exhorte le gouvernement fédéral à introduire rapidement le prix de l'électricité industrielle prévu et demande comme première étape la réduction de la taxe sur l'électricité pour tous les consommateurs. "Nous avons enfin besoin d'un prix de l'électricité industrielle digne de ce nom", a déclaré le président de la CSU au journal "Augsburger Allgemeine" (édition de samedi). "En même temps, la taxe sur l'électricité doit être immédiatement réduite, ce serait une véritable aide immédiate pour tous", a exigé Soder dans cette interview.

"Les coûts élevés de l'énergie en Allemagne font que notre économie n'est plus compétitive à long terme en comparaison internationale", a averti le chef du gouvernement bavarois. "Cela signifie une perte de performance, d'emplois et de prospérité, personne ne peut le souhaiter", a déclaré Soder au journal.

Un rabais subventionné par l'Etat sur le prix de l'électricité uniquement pour certaines branches de l'industrie, comme le prévoit le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck (Verts), est trop peu pour le président de la CSU : "Nos classes moyennes et nos artisans doivent également être fortement soulagés en ce qui concerne le prix de l'électricité - de préférence sans délai après la suppression des freins aux prix", a souligné Soder. Comme première étape, il a demandé à Habeck d'avancer sur la réduction de la taxe sur l'électricité. "Tout cela doit se faire de manière simple et non bureaucratique - et non pas avec le zèle imposé et prescriptif que nous avons malheureusement connu jusqu'à présent au ministère de Robert Habeck", a déclaré Soder à l'"Augsburger Allgemeine".

"Celui qui, comme l'Ampel, s'empêtre dans les petits détails pour soulager notre économie, risque de voir les entreprises les plus précieuses partir directement à l'étranger et de provoquer le déclin de nos PME et de notre artisanat", a critiqué M. Soder. "La Bavière et toute l'Allemagne sont des pays industriels - et doivent le rester", a averti le ministre-président bavarois./dm/DP/men