FRANCFORT (dpa-AFX) - L'inquiétude grandit quant à l'attractivité de l'Allemagne en tant que site économique. Du point de vue de nombreux constructeurs de machines, la plus grande économie d'Europe a perdu de son attractivité. Parallèlement, selon une étude publiée mercredi, les entreprises étrangères ont été réticentes à investir dans le pays l'année dernière, alors que les entreprises allemandes ont investi des milliards dans d'autres pays. Selon le chef de l'Ifo, Clemens Fuest, l'Allemagne a plus de mal que d'autres pays à sortir du creux de la vague après la crise de la Corona et des prix de l'énergie.

Selon les calculs de l'Institut de l'économie allemande (IW), proche du patronat, environ 125 milliards d'euros de plus d'investissements directs des entreprises allemandes sont partis à l'étranger que l'inverse. Il s'agit du flux le plus élevé jamais enregistré dans le pays. L'IW y voit un mauvais signe pour le site allemand.

Trois constructeurs de machines sur quatre ont indiqué, lors d'un sondage de l'association professionnelle VDMA, que l'attractivité du site allemand avait baissé au cours des dernières années. Les entreprises n'attribuent une évolution similaire (75 pour cent) qu'à la Grande-Bretagne. Toutefois, la Chine a également perdu de son pouvoir d'attraction, plus d'un constructeur de machines sur deux (55 pour cent) est de cet avis.

Le chef de l'institut Ifo de Munich, Clemens Fuest, a déclaré au "Spiegel Online" que dans le pire des cas, "l'Allemagne pourrait stagner pendant des années". Stefan Kooths, chef de la conjoncture à l'institut IfW de Kiel, craint lui aussi, selon le "Spiegel", une faiblesse durable de la croissance. Les principales raisons seraient le vieillissement de la société et le manque de main-d'œuvre qui en découle.

Seuls 20 pour cent des 667 participants à l'enquête de la VDMA estiment que les conditions générales actuelles en Allemagne sont bonnes ou très bonnes. Ils donnent par exemple une bien meilleure note aux États-Unis - 74 pour cent ont qualifié les conditions de bonnes ou très bonnes.

"Avec l'Inflation Reduction Act, le gouvernement américain a mis en place un programme dont l'industrie va fortement profiter dans les années à venir", a expliqué Karl Haeusgen, président de la VDMA. Le programme prévoit des investissements de plusieurs milliards dans la protection du climat, mais lie de nombreuses subventions et crédits d'impôt au fait que les entreprises utilisent des produits américains ou produisent elles-mêmes aux États-Unis.

"En Allemagne, je regrette cet esprit de renouveau", a déclaré Haeusgen. On mise trop souvent sur de nouvelles réglementations au lieu de faire confiance à la force d'innovation du marché et des entreprises de taille moyenne.

Selon l'enquête, l'Europe est et reste le marché le plus important pour la construction de machines et d'installations. Toutefois, davantage d'investissements que par le passé pourraient être réalisés outre-mer. Environ une entreprise sur cinq mise sur des créations ou des extensions de production aux Etats-Unis, une sur six en Inde. La taille du marché, sa croissance, la proximité du client et les avantages en termes de coûts jouent un rôle décisif.

Selon les calculs de l'IW, les entreprises étrangères des pays de l'OCDE et d'autres pays comme la Chine et le Brésil ont investi l'an dernier environ 10,5 milliards d'euros (2021 : environ 44,1 milliards d'euros), notamment dans des reprises ou des créations d'entreprises en Allemagne. En contrepartie, 135,5 milliards d'euros d'investissements directs (2021 : environ 157 milliards d'euros) ont été réalisés par des entreprises allemandes à l'étranger.

"Les conditions d'investissement en Allemagne se sont récemment encore détériorées en raison des prix élevés de l'énergie et de la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée", a déclaré Christian Rusche, économiste à l'IW. Selon lui, de nombreux problèmes sont faits maison, notamment les impôts élevés sur les entreprises, la bureaucratie galopante et une infrastructure en mauvais état. "Pour que l'Allemagne redevienne à l'avenir la première adresse pour les investissements étrangers, le gouvernement fédéral doit prendre d'urgence des contre-mesures".

L'IW voit plusieurs raisons à cette évolution. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée pèse énormément sur les entreprises. Les paquets d'investissement comme l'Inflation Reduction Act des Etats-Unis rendent les investissements hors d'Allemagne plus attractifs. De plus, le modèle d'exportation allemand ne fonctionnerait plus aussi bien qu'avant dans un contexte de protectionnisme croissant.

Le président du syndicat IG BCE, Michael Vassiliadis, craint, après la fermeture d'une usine d'ammoniac chez BASF, la disparition et la migration d'autres parties de la production dans l'industrie chimique allemande. "Le risque de désindustrialisation n'est pas une vue de l'esprit, mais un danger réel", a déclaré Vassiliadis au journal "Wirtschaftswoche". "Si nous perdons les entreprises à forte consommation d'énergie, la vision d'un nouveau business model vert en Allemagne, que d'autres pays imiteraient, deviendrait rapidement une farce".

Le président de la Fédération de l'industrie allemande (BDI), Siegfried Russwurm, a récemment averti que de plus en plus d'entreprises allemandes, jusque dans les PME, envisageaient de retirer une partie de leur valeur ajoutée d'Allemagne.