Un 'nouveau chapitre pour la mer du Nord' - Premier stockage de CO2 au Danemark

ESBJERG (dpa-AFX) - Le prince héritier du Danemark, Frederik, a donné le coup d'envoi du premier stockage de dioxyde de carbone dans les fonds marins sous la partie danoise de la mer du Nord. Environ 50 ans après le début de l'exploitation pétrolière danoise au même endroit, l'héritier du trône a donné mercredi dans la ville portuaire d'Esbjerg le signal de départ du stockage sur le champ pétrolier exploité de Nini West. D'ici début avril, jusqu'à 15 000 tonnes de CO2 liquéfié seront pompées à 1800 mètres de profondeur depuis la Belgique dans le cadre de la phase pilote du projet Greensand. Le consortium d'entreprises impliqué espère que les politiques créeront le cadre légal pour cette technologie en Allemagne également.

"Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre pour la mer du Nord, un chapitre vert", a déclaré Frederik. Il a ensuite été relié par liaison vidéo à une équipe sur le champ pétrolifère situé à un peu plus de 200 kilomètres, qui a lancé le stockage sur son ordre.

La technologie utilisée s'appelle le captage et le stockage du carbone (CSC). Elle consiste à capturer le CO2 dans les processus industriels, à l'acheminer vers un site de stockage souterrain et à l'y stocker.

Greensand est le fruit d'une collaboration entre Wintershall Dea, filiale de BASF, et le groupe chimique britannique Ineos. Selon Wintershall, il s'agit du premier stockage de CO2 offshore transfrontalier au monde, dont l'objectif explicite est d'atténuer le changement climatique.

"Le projet Greensand est une étape importante pour la mise en place d'une infrastructure de CSC à l'échelle européenne et donc pour la protection du climat", a déclaré Mario Mehren, directeur de Wintershall-Dea. "Nous montrons que le transport et le stockage de CO2 sont possibles de manière sûre et fiable au-delà des frontières nationales et qu'ils peuvent contribuer à un avenir décarbonisé dans un avenir proche". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est également exprimée de manière positive dans un message vidéo. "C'est un grand moment pour la transition verte en Europe".

Le Danemark a récemment délivré les premières autorisations pour que des groupes puissent stocker du CO2 à grande échelle sous le fond de la mer du Nord. L'une d'entre elles a été accordée à Wintershall Dea et Ineos. Un accord bilatéral avec la Belgique permet à cet égard le transport de CO2 vers le Danemark. Le consortium espère que les politiques créeront également le cadre légal pour cela dans d'autres pays, en particulier en Allemagne.

"D'une part, nous avons besoin en Allemagne d'une loi sur le CO2 qui autorise le transport et l'exportation de CO2. Idéalement, il faudrait aussi qu'il soit stocké en Allemagne", a déclaré M. Mehren à l'agence de presse allemande. "Et ensuite, nous avons besoin d'un accord bilatéral entre les pays pour que ce transport transfrontalier soit également possible".

En Allemagne, la loi n'autorise le stockage du dioxyde de carbone qu'à des fins de recherche, d'expérimentation et de démonstration à une échelle limitée. Le gouvernement fédéral souhaite modifier cette situation afin de faciliter la construction de canalisations de CO2, mais aussi de réglementer l'utilisation du CO2 et de supprimer les obstacles à son exportation. Une destination importante pour les exportations allemandes de CO2 serait la Norvège, où le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) s'est rendu au début de l'année.

Sur son site Internet, le ministère de M. Habeck présente déjà la technologie CSC comme faisant partie de la stratégie climatique allemande. La République fédérale veut atteindre la neutralité climatique d'ici 2045, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'elle ne peut en capter à nouveau. A partir de 2050, l'objectif est même d'extraire de l'atmosphère plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en rejette. Pour y parvenir, on peut envisager, pour les émissions de CO2 inévitables ou difficilement évitables, un captage suivi d'une utilisation ou d'un stockage, explique-t-on au ministère.

La Fédération de l'industrie allemande (BDI) considère le CSC et la technologie CCU, étroitement liée et basée sur la réutilisation du CO2, comme indispensables. "Si l'Allemagne veut atteindre la neutralité climatique, elle ne pourra le faire qu'en utilisant le CCS et le CCU", a déclaré Holger Lösch, directeur général adjoint de la BDI, à l'agence allemande DPA. Dans les processus de l'industrie du ciment et de la chaux, par exemple, les émissions sont inévitables.

En revanche, le CCS est controversé parmi les associations environnementales et les défenseurs du climat. Ils craignent que cette technologie ne freine les ambitions en matière de protection du climat et de développement des énergies renouvelables, et mettent en garde contre les risques pour l'environnement, par exemple en cas de fuites de dioxyde de carbone.

"Le CSC est une fausse solution qui n'est ni durable ni exempte d'émissions", déclare Karsten Smid, expert climatique de Greenpeace. Selon lui, l'injection de CO2 dans la mer du Nord comporte des risques considérables, notamment de fuites. "Les champs pétrolifères désaffectés en mer du Nord ne sont pas un lieu pour l'élimination des déchets de CO2", a souligné M. Smid. Le problème du climat ne peut être résolu que par une réduction drastique des émissions à la source.

Le directeur de Wintershall-Dea, M. Mehren, rétorque que le CSC est une technologie sûre et éprouvée depuis longtemps. La construction géologique autour des gisements de pétrole et de gaz a en outre prouvé son étanchéité pendant des millions d'années. Chez Wintershall Dea, on est également conscient que le CSC n'est pas une panacée. "Le CSC n'est pas la solution miracle pour tout dans la transition énergétique", a déclaré Hugo Dijkgraaf, responsable de la gestion du carbone au sein du conseil d'administration de Wintershall. "Mais c'est un élément extrêmement important pour le secteur industriel, où il n'y a pas vraiment d'alternative."