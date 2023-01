Wintershall Dea exhorte l'Allemagne à autoriser les exportations de CO2 pour le stockage

L'Allemagne, à la suite d'un accord bilatéral danois et belge, doit ratifier une clause du protocole dit de Londres, qui interdit l'exportation de déchets à des fins de mise en décharge, pour exempter les expéditions de dioxyde de carbone (CO2) capturé vers des dépôts définitifs, a déclaré Klaus Langemann, vice-président senior de la gestion du carbone et de l'hydrogène.

"Les décideurs allemands reconnaissent désormais le potentiel du CSC", a-t-il déclaré dans une déclaration prépubliée avant un discours au Handelsblatt Energy Summit 2023 à Berlin.

"Les paroles doivent être soutenues par des actions", a-t-il ajouté.

Wintershall participe à divers projets de CSC, notamment en Norvège et au Danemark, qui visent à stocker le CO2 dans les gisements de pétrole et de gaz épuisés.

Le captage précoce des émissions de CO2 dans le processus de production et leur stockage ultérieur pourraient contribuer à atteindre les objectifs climatiques et offrir un nouveau domaine d'activité aux sociétés d'exploration des hydrocarbures.

Les émissions résiduelles inévitables en Allemagne s'élèvent actuellement à bien plus de 40 millions de tonnes par an provenant d'industries telles que les produits chimiques et le ciment, a déclaré M. Langemann.

La coalition gouvernementale allemande doit décider cette année d'une stratégie de gestion du carbone afin de définir des lignes directrices pour traiter les émissions inévitables de CO2, après que des projets aient été bloqués par le passé, les militants craignant que le CSC ne prolonge l'utilisation des combustibles fossiles.

L'humeur a changé car le problème du changement climatique est devenu plus urgent et l'accent a été mis sur la gestion des émissions les plus difficiles à éviter, tout en accélérant l'utilisation des énergies renouvelables.

Wintershall Dea prévoit de mettre en place une activité permettant de capter 20 à 30 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2040.