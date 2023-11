Bashundhara Paper Mills Limited (BPML) fabrique et commercialise toutes sortes de produits en papier, de produits en tissu, de produits hygiéniques, de biberons, de masques pour le visage, de sacs en papier et d'autres articles de marque destinés aux consommateurs. Les produits en papier de la société comprennent le papier hygiénique, la serviette en papier, le papier hygiénique pour le visage, l'essuie-tout, le papier de poche, l'essuie-mains, l'essuie-tout, le drap de lit clinique, le rouleau de papier hygiénique jumbo. Ses produits d'hygiène comprennent les serviettes hygiéniques, les couches, les masques de beauté et autres. Ses produits de papier comprennent le papier A4, le papier A3, le papier légal, le papier d'emballage et le papier spécial.

Secteur Papeterie