Basic-Fit N.V. est spécialisé dans l'exploitation d'une chaîne de clubs de fitness. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de clubs de fitness (96,4%). A fin 2023, le groupe compte 3,8 millions de membres dans 1,402 clubs implantés aux Pays Bas (237), en France (781), en Belgique (223), en Espagne (139), en Allemagne (12) et au Luxembourg (10) ; - autres (3,6%) : prestations d'entraînement personnel, vente de boissons et de barres énergétiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (23,9%), France (48,5%), Belgique (20,3%), Espagne (5,7%) et Luxembourg (1,6%).