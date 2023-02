BasicNet améliore ses comptes en 2022, le chiffre d'affaires dépasse 1,2 milliard d'euros

(Alliance News) - BasicNet Spa a annoncé vendredi qu'elle a terminé l'année 2022 avec des ventes en hausse de 34% par rapport à l'année précédente, à 1,27 milliard d'euros.

Dans le détail, le chiffre d'affaires des licenciés commerciaux et directs s'est élevé à 902,0 millions d'euros, en hausse de 27 % par rapport aux 709,6 millions d'euros au 31 décembre 2021, tandis que le chiffre d'affaires des licenciés fabricants a augmenté de 55 % pour atteindre 371,1 millions d'euros, contre 239,8 millions d'euros un an plus tôt.

Les ventes d'agrégats commerciaux ont enregistré de très bons résultats. En particulier, l'Europe, qui représente environ 68 % des ventes d'agrégats, a connu une croissance de 27 % en glissement annuel. L'Asie et l'Océanie, qui représentent 8 % des ventes globales, affichent une croissance de 40 %, le Moyen-Orient et l'Afrique progressent de 30 %, et les Amériques enregistrent une hausse de 19 %.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 386,1 millions d'euros contre 297,0 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse de 30 % d'une année sur l'autre, qui comprend les redevances des titulaires de licences commerciales et de fabrication de 72,3 millions d'euros contre 54,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse de 32 %, et les ventes directes de 312,7 millions d'euros contre 241,6 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 29 %.

Du côté des bénéfices, l'Ebitda a augmenté de 38 % pour atteindre 60,9 millions d'euros, contre 44,2 millions d'euros l'année précédente, et l'Ebit de 46,1 millions d'euros a augmenté de 46 %, contre 31,6 millions d'euros l'année précédente.

La position financière nette est négative de 141,5 millions d'euros, contre 61,7 millions d'euros négatifs au 31 décembre 2021. Au cours de l'année 2022, en plus de soutenir la croissance significative des activités, des dividendes de 6,1 millions d'euros ont été versés et des actions propres de 6,5 millions d'euros ont été achetées. Le groupe a également repris 100 % du capital social de K-Way France pour un coût de 36,9 millions d'euros et a investi 9,9 millions d'euros dans l'immobilier.

"Les résultats pour 2022 sont très bons. Les ventes globales de nos marques ont dépassé 1,2 milliard d'euros et l'Ebitda a dépassé 60 millions d'euros", a déclaré le PDG Federico Trono. Il est significatif que ces résultats aient été obtenus par une nouvelle et très jeune équipe de cadres et de directeurs, installée dès le début de la pandémie, qui s'est révélée très à l'aise avec notre modèle d'entreprise et la gestion numérique de sa place de marché.

L'action de BasicNet est en baisse de 0,5 pour cent à 5,57 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.