Basic Net SpA est une société basée en Italie, active dans le secteur de la vente au détail. Basic Net SpA est une société mère du Groupe BasicNet et, avec ses filiales, se concentre sur la distribution et le développement de vêtements de loisirs, de vêtements de sport, de chaussures et d'accessoires de marque sous diverses marques, notamment Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Briko, Sebago et Sabelt. Le groupe présente trois secteurs : La gestion des licences et des marques, qui implique la gestion des licenciés et des centres d'approvisionnement à l'étranger par des sociétés du Groupe telles que BasicNet S.p.A., Basic Properties B.V., entre autres ; le licencié propriétaire, qui implique la gestion directe des canaux de vente, tant en termes de vente au détail que de vente aux consommateurs, par le biais de BasicItalia S.p.A. (licencié propriétaire) et de sa filiale BasicRetail S.r.l. ; et la gestion des biens immobiliers, qui implique la gestion de l'immeuble de Turin, Largo Maurizio Vitale 1.

Secteur Détaillant habillement et accessoires