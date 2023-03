BasicNet, bénéfices et dividendes à deux chiffres en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration de BasicNet Spa a approuvé jeudi les états financiers de 2022, faisant état d'un bénéfice net de 30 millions d'euros, contre 20,3 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 48 pour cent.

Le conseil d'administration proposera également un dividende de 0,18 EUR par action, totalisant environ 9 millions d'euros, en hausse de 50 pour cent par rapport à l'année précédente, où il était de 0,12 EUR par action.

L'Ebitda au 31 décembre 2022 s'est élevé à 60,9 millions d'euros, en hausse de 38 % par rapport aux 44,2 millions d'euros enregistrés en 2021.

L'Ebit s'est élevé à 46,1 millions d'euros, contre 31,6 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 46 %.

Les ventes directes se sont élevées à 312,7 millions d'euros, contre 241,6 millions d'euros en 2021, et les redevances des titulaires de licences se sont élevées à 72,3 millions d'euros, contre 54,8 millions d'euros, pour des ventes totales de 386,1 millions d'euros, en hausse de 34 % par rapport à 296,4 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires global des licenciés pour les produits portant les marques du groupe, développés dans le monde entier par le réseau des licenciés et en direct, s'est élevé à 1,27 milliard d'euros, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente.

La position financière nette est négative de 141,7 millions d'euros, contre 61,7 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Au cours de l'année 2022, explique la société dans une note, des dividendes d'un montant de 6,1 millions d'euros ont été versés et des actions propres d'un montant de 6,5 millions d'euros ont été achetées. Le groupe a également acquis, pour 36,9 millions d'euros, 100 % du capital de K-Way France et a investi 9,9 millions d'euros dans l'activité immobilière.

En ce qui concerne l'avenir, sur la base du carnet de commandes acquis et de la contribution attendue des flux de redevances et de commissions de sourcing, "on peut s'attendre à ce que l'évolution positive du chiffre d'affaires consolidé se confirme également pour l'exercice en cours. Les résultats de l'activité principale resteront toutefois tributaires de l'évolution de l'environnement macroéconomique et géopolitique mondial", précise le communiqué.

BasicNet est en baisse de 1,6 pour cent à 5,60 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.