Basilea encaisse 26,3 millions de dollars de commissions grâce au Cresemba

Zurich (awp) - Le laboratoire Basilea Pharmaceutica a perçu des commissions de 26,3 millions de dollars liées aux ventes de l'antifongique Cresemba (isavuconazole), distribué par le géant Pfizer dans certaines régions. La société rhénane a touché cette somme à l'occasion de deux paiements.

Basilea demeure éligible à des versements supplémentaires de 515 millions de dollars, en plus de redevances sur les recettes approchant les 15%, rappelle jeudi l'entreprise pharmaceutique d'Allschwil.

L'accord de licence conclu entre Basilea et la multinationale américaine prévoit le paiement de commissions dès le dépassement de certains seuils de ventes. Ce partenariat couvre l'Europe (à l'exception des pays nordiques), la Chine et six Etats de la zone Asie-Pacifique.

Cresemba est homologué dans 73 pays et commercialisé dans 67 d'entre eux, dont les Etats-Unis et la plupart des membres de l'Union européenne. En 2022, le produit a généré des ventes totales de 373 millions de dollars, enregistrant une croissance de 15%, selon le communiqué.

fr/vj