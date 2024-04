Basilea Pharmaceutica AG Allschwil, anciennement connue sous le nom de Basilea Pharmaceutica AG, est une société biopharmaceutique suisse en phase de commercialisation. La société opère dans un seul secteur, à savoir la découverte, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés à répondre aux besoins des patients souffrant d'infections bactériennes et fongiques graves. Elle a lancé deux marques hospitalières, Cresemba, un médicament intraveineux et oral pour le traitement des infections fongiques invasives, et Zevtera, un antibiotique intraveineux pour le traitement des infections bactériennes graves, en particulier la pneumonie. En outre, la société possède plusieurs actifs anti-infectieux précliniques dans son portefeuille. Les produits de l'entreprise sont présents aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et en Afrique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale