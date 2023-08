Zurich (awp) - Le laboratoire Basilea Pharmaceutica est revenu en zone bénéficiaire au premier semestre. L'entreprise bâloise a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

De janvier à juin, les revenus de Basilea ont progressé de 47% à 84,9 millions de francs suisses, rapporte un communiqué paru mardi. Les dépenses en recherche et développement ont parallèlement diminué à 21,5 millions, après 37,1 millions un an plus tôt. Le total des coûts opérationnels a reculé à 48 millions, soit 29,1% de moins.

La société a inscrit un bénéfice net de 31,8 millions, après une perte nette de 12,2 millions l'an dernier.

Au 30 juin, les liquidités soumises à restrictions sont affichées à 112,9 millions, contre 108,6 million fin décembre 2022.

En août, la direction fera sa demande d'autorisation de nouveau médicament (NDA) pour le ceftobiprole aux Etats-Unis.

Pour 2023, la direction relève ses objectifs en prévoyant un bénéfice net entre 41 et 46 millions, un résultat d'exploitation entre 50 et 55 millions. Les revenus annuels de Cresemba et Zevtera devraient atteindre 147 et 150 million.

