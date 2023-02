Basilea reçoit un paiement d'étape de Pfizer grâce aux ventes du Cresemba

Zurich (awp) - Basilea a obtenu un paiement d'étape de 1,25 million de dollars de la part de Pfizer. Les "solides ventes" du Cresemba (isavuconazol) en Chine et en Asie-Pacifique ont en effet franchi un seuil permettant de recevoir ce versement, explique mardi le laboratoire bâlois, liée à l'entreprise américaine par un accord de licence.

Il s'agit du "deuxième versement d'étape en huit mois" de Pfizer, s'est réjoui le directeur général (CEO) de Basilea, David Veitch, cité dans le communiqué. "Le Cresemba est en bonne voie de devenir un médicament phare pour traiter les patients atteints d'infections fongiques invasives dans le monde", s'est-il félicité.

L'accord de licence entre Basilea et Pfizer porte sur l'Europe, à l'exception des pays scandinaves, ainsi qu'en Asie-Pacifique et en Chine. Selon les termes du contrat, Basilea a droit à des versements d'étape pouvant atteindre 580 millions de francs suisses ainsi qu'un pourcentage sur les ventes.

Le Cresemba est homologué dans 73 pays et commercialisé dans 63 d'entre eux. Entre octobre 2021 et septembre 2022, les ventes ont atteint 363 millions de dollars, en hausse de 19% sur un an.

