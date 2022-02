Basilea veut se séparer de son portefeuille oncologique

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Basilea veut se séparer de son portefeuille en oncologie, actuellement en voie de développement. La société bâloise souhaite ainsi se recentrer sur les antifongiques et antibactériens pour devenir durablement rentable dès l'exercice 2023, a-t-elle indiqué mardi. Les résultats annuels se sont par ailleurs révélés solides.

La séparation de ces deux activités est justifié par le fait qu'elles soient chacune à un stade de développement différent. "Pour notre portefeuille en oncologie, nous voulons optimiser la valeur avec une transaction soit des produits dans leur totalité soit individuellement, avec des partenaires spécialisés en oncologie", a expliqué David Veitch, directeur général (CEO) de Basilea.

Cette décision a été annoncée en même temps que des résultats annuels solides. Les revenus ont atteint 148,1 millions de francs suisses en 2021, en hausse de 16% tandis que les dépenses et charges ont atteint 147 millions. Le bénéfice opérationnel s'est établi à 1,2 millions de francs suisses, contre une perte opérationnelle de 8,2 millions un an plus tôt.

La perte nette s'est réduite, à 6,8 millions, alors que l'année 2020 s'était terminée sur un déficit de 14,7 millions.

Les ventes de Cresemba (isavuconazole), indiqué dans les infections fongiques, et du Zevtera (ceftobiprole) ont totalisé des recettes de 128,8 millions (+64,7%). Les revenus de licences pour le Cresemba ont atteint 53,2 millions, un chiffre en hausse de 29%.

Basilea a obtenu plusieurs paiements d'étape en 2021 pour un montant total de 49,4 millions de francs suisses.

Les flux de liquidités se sont inscrits à 150 millions à fin décembre.

Pour l'exercice en cours, Basilea table sur des revenus largement inférieurs, dans une fourchette comprise entre 106 et 112 millions. Les coûts et charges sont escomptés entre 131 et 134 millions. La perte opérationnelle devrait pour sa part totaliser entre 20 et 25 millions.

Toutefois, l'entreprise prévoit d'être rentable dès 2023, grâce à la réduction des dépenses opérationnelles de 30% entre 2023 et 2022.

Les activités en oncologie seront poursuivies pour assurer la continuité des projets, précise Basilea.

ol/jh