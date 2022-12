Oberon Investments essuie une perte provisoire mais prévoit une croissance future

(Alliance News) - Oberon Investments Group PLC a déclaré vendredi qu'il a subi une perte intermédiaire, en raison de la baisse des revenus et de l'augmentation des dépenses d'exploitation, mais il prévoit un retour à la croissance grâce aux contrats récemment signés.

Le groupe londonien de gestion d'investissement, de planification de patrimoine et de courtage d'entreprise a déclaré une perte avant impôts de 1,7 million de GBP pour les six mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice de 128 000 GBP un an plus tôt.

Les revenus ont chuté de 24 %, passant de 3,4 millions de GBP à 2,6 millions de GBP, tandis que les dépenses d'exploitation ont augmenté de 14 %, passant de 3,6 millions de GBP à 4,1 millions de GBP. Oberon a également déclaré une perte sur investissements de 178 000 GBP, passant d'un gain de 289 000 GBP.

La perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevée à 1,3 million de GBP, contre un bénéfice de 6 000 GBP, ce qui, selon Oberon Investments, reflète un investissement accru dans la plate-forme, les systèmes et les contrôles pour l'avenir.

Les actifs nets ont augmenté de 30%, passant de 3,7 millions de GBP à 4,8 millions de GBP, tandis que la trésorerie nette a augmenté de 53%, passant de 1,5 million de GBP à 2,3 millions de GBP.

Oberon a déclaré que la chute du marché était le moteur de sa performance commerciale, notant que l'indice FTSE 250 des valeurs moyennes de Londres a chuté de 19% au cours de la période semestrielle, bien qu'il ait déclaré que cela était compensé par l'acquisition de nouveaux clients et l'afflux d'actifs. Le nombre de ses clients en courtage d'entreprise est passé de 15 à 22 au cours du semestre.

Après la période semestrielle, Oberon a signé des contrats avec un certain nombre de nouvelles équipes, qui, selon elle, devraient ajouter à ses fonds existants des revenus de commissions et des fonds sous gestion et administration supplémentaires. Parallèlement aux initiatives de réduction des coûts, la direction s'attend à ce que la croissance reprenne au cours de l'année 2023.

"Alors que le marché général des entreprises a été faible, la division de courtage d'entreprise a continué à augmenter sa base de clients conservés et les revenus d'honoraires récurrents pour cette division ont considérablement augmenté. Nous nous attendons à ce que cette clientèle croissante génère de solides revenus provenant d'offres publiques initiales et de levées de fonds secondaires l'année prochaine, à mesure que les marchés se rétablissent", a déclaré le directeur général Simon McGivern.

"Nous restons extrêmement positifs quant aux perspectives d'Oberon et nous sommes impatients d'annoncer de nouvelles victoires d'équipes et des progrès dans les autres divisions dans les mois à venir."

Les actions d'Oberon étaient cotées à 3,5 pence chacune sur AQSE à Londres vendredi matin, après avoir été négociées pour la dernière fois mercredi après-midi à 3,6 pence.

