Oberon Investments Group PLC, anciennement Baskerville Capital PLC, est une société de services financiers basée au Royaume-Uni. La société est composée de trois divisions : la gestion des investissements, la planification du patrimoine et le conseil aux entreprises et le courtage. Ses services de gestion des investissements comprennent des solutions d'investissement fiscalement avantageuses, un service de situations spéciales, l'accès aux offres publiques initiales (IPO) et aux opportunités de collecte de fonds, la gestion discrétionnaire de fonds, un service de portefeuille géré (MPS) et des services d'exécution uniquement. Les services de conseil et de courtage aux entreprises de la société comprennent l'accès au capital, les ventes et le courtage aux entreprises. Ses services d'accès au capital comprennent le financement d'amorçage, le capital de développement et les placements privés, le capital-investissement, les placements de pré-IPO et de fournisseurs et les transactions en bloc. Ses services de vente et de courtage d'entreprise comprennent l'accès à différents pools de capitaux et d'investisseurs, la connaissance du marché, une stratégie ciblée sur les marchés de capitaux, ainsi que des informations stratégiques et des renseignements sur le marché.

