(Alliance News) - Oberon Investments Group PLC a déclaré mardi qu'il atteindrait les bénéfices en 2024, suite aux résultats prometteurs de son rapport semestriel.

Le groupe londonien de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprise a vu son chiffre d'affaires atteindre 3,4 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 septembre, soit une hausse de 28 % par rapport aux 2,6 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le groupe indique que ce résultat a été obtenu malgré "des conditions toujours difficiles sur le marché du courtage d'entreprise" et une baisse de 33% des revenus de sa division Oberon Capital.

Le groupe a réduit sa perte avant impôts à 1,6 million de livres sterling, contre 1,7 million de livres sterling l'année dernière, et prévoit de devenir bénéficiaire en 2024 grâce à ses fonds sous gestion et administration générateurs de commissions. Depuis septembre 2022, ceux-ci ont augmenté de plus de 170 millions de livres sterling.

En juin, Oberon a acquis une participation majoritaire de 63 % dans Logic Investments Ltd, un fournisseur de services de garde et d'administration pour les gestionnaires d'investissement et les institutions financières. Cette opération a été financée par l'émission de 50,1 millions de nouvelles actions Oberon. En septembre, Oberon a acquis 6 % supplémentaires, portant la participation totale dans Logic Investments à 69 %.

En décembre, le groupe a également finalisé l'acquisition de Nexus Investment Evergreen Enterprise Investment Scheme Scale-Up Fund auprès de Nexus Central Management Services Ltd. L'acquisition a été financée par l'émission de 7,5 millions de livres sterling de nouvelles actions Oberon. Le fonds Nexus EIS possède un portefeuille de 15 entreprises dans les domaines du numérique, des données, des technologies de l'éducation et de la santé, ce qui, selon la société, "renforce l'offre d'Oberon aux investisseurs qui souhaitent bénéficier de l'allègement fiscal EIS et aux entreprises à la recherche d'investissements EIS".

Le directeur général Simon McGivern a déclaré : "Notre stratégie consistant à nous concentrer sur les FUMA payants porte ses fruits, car nous continuons d'observer une forte croissance et des flux entrants dans ce domaine. Il y a souvent un élément de retard, car les nouvelles équipes se joignent et encourent des frais généraux avant d'établir des revenus, mais il y a une valeur à long terme dans le renforcement de nos équipes et le FUMA rémunéré qui l'accompagne. La marque Oberon se développe sur le marché, ce qui devrait continuer à attirer des équipes et des professionnels de grande qualité.

