La Bâloise fait face à des coûts d'achat élevés - prudence pour l'année en cours

AHRENSBURG (dpa-AFX) - Un ralentissement de la demande pour ses produits incite le spécialiste de la vision industrielle Basler à la prudence pour la nouvelle année. "La faiblesse persistante des prises de commandes au cours des premières semaines de l'année incite la direction à être plutôt réservée quant à l'évolution de l'année", a indiqué lundi à Ahrensburg l'entreprise cotée au SDax lors de la présentation de ses résultats provisoires pour 2022. Aucune prévision précise n'a été donnée. Le carnet de commandes reste en revanche à un niveau élevé, même si les entrées de commandes avaient déjà diminué l'an dernier.

En bourse, l'action de la Bâloise a d'abord chuté jusqu'à 28,50 euros. A son niveau le plus bas depuis novembre, le cours s'est toutefois stabilisé et est passé en hausse de 0,3 pour cent. Entre le début de l'année et la mi-janvier, les titres avaient nettement gagné en valeur. Mais depuis, ils ont baissé. Par rapport au cours de fin d'année, les titres ont actuellement encore perdu 1,2 pour cent. Les actionnaires qui détiennent des titres de la Bâloise depuis un an constatent une baisse de valeur d'environ 21,5 pour cent.

L'année dernière, le groupe Basler a certes augmenté son chiffre d'affaires de plus d'un quart, à 272,2 millions d'euros. Selon ses propres indications, le directoire a ainsi respecté les prévisions, relevées une fois au cours de l'année dernière, d'un chiffre d'affaires compris entre 262 millions d'euros et 270 millions d'euros. La demande s'est ralentie au cours de l'année et les entrées de commandes ont diminué de 23% pour atteindre 248,4 millions d'euros.

En raison de l'augmentation des coûts des matériaux et des dépenses liées à l'expansion prévue de l'activité, le bénéfice avant impôts est resté au niveau de l'année précédente, soit environ 28 millions d'euros. Le rendement avant impôts a donc baissé de 2,6 points de pourcentage pour atteindre 10,4 %. L'objectif de marge était de 10 à 12 pour cent. Les chiffres clés ont été mal perçus, a déclaré un trader lundi matin. Les chiffres clés des bénéfices n'ont pas répondu aux attentes du marché.

Le conseil d'administration prévoit d'annoncer des prévisions concrètes pour l'année en cours et d'autres détails lors de la présentation des chiffres définitifs et du rapport annuel 2022 le 30 mars. Le groupe, fondé en 1988, affirme employer plus de 1000 personnes à son siège social d'Ahrensburg ainsi que sur d'autres sites de vente et de développement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord./ngu/nas/tih