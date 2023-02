La Bâloise lutte contre des coûts d'achat élevés - bénéfice stable et chiffre d'affaires en forte hausse

AHRENSBURG (dpa-AFX) - Le spécialiste du traitement de l'image Basler a répondu à ses propres attentes l'an dernier, avec une forte hausse de son chiffre d'affaires et un résultat avant impôts stable. Le chiffre d'affaires a augmenté de 27% par rapport à l'année précédente pour atteindre 272 millions d'euros en 2022, a annoncé l'entreprise cotée au SDax lundi à Ahrensburg lors de la présentation des chiffres d'affaires provisoires. En revanche, le bénéfice avant impôts est resté au niveau de l'année précédente, soit un peu plus de 28 millions d'euros, en raison de l'augmentation des coûts des matériaux et des dépenses liées au développement prévu de l'activité. Le rendement avant impôts a donc baissé de 2,6 points de pourcentage à 10,4 pour cent. La Bâloise a ainsi respecté les prévisions, revues une fois à la hausse au cours de l'année dernière, d'un chiffre d'affaires compris entre 262 millions d'euros et 270 millions d'euros. L'objectif de marge était de 10 à 12% /zb/stk.