Zurich (awp) - La directrice générale (CEO) de la Banque Cler Mariateresa Vacalli a décidé de se consacrer à un nouveau défi professionnel et quittera la banque début mai au plus tard. Elle a été pressentie comme membre du conseil d'administration de La Poste et quittera en conséquence le groupe Banque cantonale de Bâle, a précisé l'institut mercredi soir. En tant que patronne de la Banque Cler, Mme Vacalli était aussi membre de la direction de groupe de la Banque cantonale de Bâle.

rp