La BC de Bâle notée triple A par Fitch

Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a attribué à la Banque cantonale de Bâle (BKB) la note de solvabilité initiale "AAA" et perspective "stable". Dans son rapport, elle mentionne le modèle d'affaires stable et peu exposé aux risques, la solidité du bilan et l'accent mis sur l'activité d'hypothèques peu risquées.

Fitch retient également la solide capitalisation, l'orientation vers la rentabilité ainsi que le faible niveau de crédits compromis, écrit l'établissement mardi dans un communiqué. La notation bénéficie en outre d'un refinancement stable grâce à une base de dépôts clients solide et granulaire.

Enfin, la banque bénéficie de la force économique du canton de Bâle-Campagne qui lui offre sa garantie.

Il s'agit de la première fois que Fitch attribue une notation de solvabilité à la BKB. De son côté, Standard & Poor's a confirmé en décembre 2021 la note "AA+".

rq