La Basler Kantonalbank (la Banque) est une banque basée en Suisse, qui opère principalement dans la région nord-ouest de la Suisse par le biais d'un réseau de nombreuses agences. La Banque fournit une gamme de produits et de services à ses clients particuliers et entreprises, notamment différents types de comptes bancaires, des prêts hypothécaires, une planification financière, des pensions et des prestations de soins de santé, ainsi que des services de courtage boursier nationaux et internationaux. Elle propose également des services dans des marchés de niche, tels que la BKB Seniorberatung-Team, une équipe de conseil qui assiste les seniors de la Banque ; la BKB-Lady-Consult-Team, une équipe de conseil exclusivement féminine pour les clientes, BKB-FXTrading, une plateforme de change de devises étrangères et BKB-EasyTrading, un service de courtage direct par téléphone ou Internet.

Secteur Banques