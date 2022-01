La Banque cantonale de Bâle supprime l'assemblée des détenteurs de bons

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle-Ville (BKB) a décidé de supprimer à l'avenir l'assemblée des détenteurs de bons de participation. En 2020 et 2021, ces assemblées avaient dû être supprimées en raison des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. Il ne serait pas opportun d'en agende une en 2022 et la banque a décidé d'y renoncer définitivement.

Dans son communiqué de jeudi soir, la banque indique qu'elle impliquera les détenteurs de bons de participation, ses clients et la population des quartiers dans des activités "autour des filiales". Elle contribuera ainsi à animer la cité rhénane et permettra à la population d'échanger avec la banque et ses collaborateurs.

Les investisseurs continueront à être informés pleinement et de manière complète de la marche des affaires et des progrès de la banque en termes de stratégie et de durabilité. La communication se fera par le biais d'un rapport annuel nouvellement conçu et par un magazine annuel qui sera à disposition en vidéo et autres canaux numériques et, en nombre limité, en version imprimée.

