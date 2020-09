Bassac : Bassac - Communiqué des résultats semestriels au 30 juin 2020 0 18/09/2020 | 18:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Boulogne, vendredi 18 septembre 2020 - La société Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs), communique aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2020. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu ce jour. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les auditeurs, dont le rapport est en cours d'émission. Résultats au 30 juin 2020 Principaux indicateurs - En millions d'euros S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires (HT) 397,6 434,3 Marge brute

Taux de Marge brute 98,2

24,7% 108,4

25,0% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 55,2

13,9% 67,3

15,5% Résultat net - part du groupe 29,9 39,1 30-06-2020 31-12-2019 Endettement net -135,5 -89,1 CHIFFRE D'AFFAIRES Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes. Pour l'activité Garages préfabriqués, le chiffres d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage. Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 398 millions d'euros, en baisse de 8% par rapport au 1er semestre 2019. La baisse de 14% du chiffre d'affaires de l'activité résidentielle LNC en France, essentiellement imputable au confinement du 1er semestre, est en partie compensée par un important calendrier de livraisons en Espagne pendant cette même période. CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR OPERATIONNEL En millions d'euros HT S1 2020 S1 2019 Variation Résidentiel - France - Les Nouveaux Constructeurs 252 294 -14% Résidentiel - Espagne - Premier 64 36 80% Résidentiel - Allemagne - Concept Bau (*) 30 52 -42% RESIDENTIEL 346 381 -9% IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Les Nouveaux Constructeurs 12 15 -23% GARAGES PREFABRIQUES - ZAPF 40 39 5% TOTAL 398 434 -8% (*) à partir du 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires de l'activité allemande de promotion immobilière, commercialisée sous la marque Concept Bau, est comptabilisé à l'avancement alors qu'il était antérieurement comptabilisé à l'achèvement (voir ci-dessous). En France, le chiffre d'affaires dégagé par l'immobilier résidentiel au cours du 1er semestre 2020 s'établit à 252 millions d'euros, en baisse de 42 millions d'euros, soit -14% par rapport au 1er semestre 2019. Cette évolution résulte de l'arrêt des chantiers et de la fermeture des études notariales pendant tout ou partie de la période de confinement, ayant conduit à une baisse de la production technique de 11%, et du nombre de lots signés notaire de 22%, de semestre à semestre. Durant cette période, Les Nouveaux Constructeurs a recouru au dispositif d'activité partielle pour une partie de ses salariés, essentiellement ses équipes commerciales et opérations, mais n'a pas sollicité d'autres aides de l'État. En Espagne, le chiffre d'affaires - qui y est reconnu à la livraison - s'inscrit à 64 millions d'euros, contre 36 millions d'euros au 1er semestre 2019. Ce chiffre d'affaires correspond à la livraison de 215 logements au 1er semestre 2020, contre 159 au 1er semestre 2019, en notant une progression du prix moyen des logements livrés entre les deux périodes qui s'explique par un effet mix géographique. En Allemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 30 millions d'euros, contre 52 millions d'euros au 1er semestre 2019. Comme noté plus haut, à partir du 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires de l'activité allemande de promotion immobilière, commercialisée sous la marque Concept Bau, est comptabilisé à l'avancement alors qu'il était antérieurement comptabilisé à l'achèvement (c'est-à-dire à la livraison). Cette évolution est due au ralliement de Concept Bau à la position de place quant à l'application d'IFRS 15 à l'activité des promoteurs immobiliers en Allemagne. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 est comptabilisé comme s'il avait été déterminé à l'avancement dès le début des projets (approche rétrospective). Le chiffre d'affaires consolidé 2019 n'est pas présenté après retraitement rétrospectif car l'impact de ce changement est non significatif sur l'exercice 2019. Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise s'inscrit à 12 millions d'euros, contre 15 millions d'euros au 1er semestre 2019, et correspond essentiellement à l'avancement des programmes de Paris et Bordeaux. Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 40 millions d'euros, contre 39 millions d'euros au 1er semestre 2019. Au cours du 1er semestre 2020, Zapf a livré plus de 6 000 garages préfabriqués. ACTIVITE COMMERCIALE Les réservations correspondent à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Elles sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises. Au 1er semestre 2020, le montant total des réservations s'élève à 380 millions d'euros ttc, en baisse de 40% par rapport au 1er semestre 2019. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 1 319 appartements et maisons, contre 2 375 au 1er semestre 2019, soit -44% en volume. Ce repli de l'activité commerciale au cours du 1er semestre 2020 s'explique principalement par le confinement qui, en France, a conduit à la fermeture de nos bureaux de vente pendant près de 2 mois, soit un tiers de la durée du semestre. MONTANT DES RESERVATIONS DE LOGEMENTS En millions d'euros TTC S1 2020 S1 2019 Variation Résidentiel - France - Les Nouveaux Constructeurs 277 509 -46% Dont particuliers 269 463 -42% Dont ventes en bloc 8 46 -83% Résidentiel - Espagne - Premier 67 90 -26% Résidentiel - Allemagne - Concept Bau 31 23 35% RESIDENTIEL 375 622 -40% IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Les Nouveaux Constructeurs 5 7 -29% TOTAL 380 629 -40% En France, les réservations en immobilier résidentiel s'inscrivent à 277 millions d'euros ttc, représentant 1 063 logements, contre 509 millions d'euros ttc et 2 056 logements au 1er semestre 2019, soit une baisse de 46% en valeur et 48% en volume. Cette diminution des ventes entre les deux périodes résulte pour l'essentiel de la fermeture des bureaux de vente pendant deux mois, étant précisé qu'il s'agit là du principal mode de commercialisation de LNC, et par une baisse de l'offre à la vente, avec seulement 9 lancements commerciaux réalisés au 1er semestre 2020, contre 25 au 1er semestre 2019. En volume, les ventes aux particuliers représentent près de 96% des réservations, le solde de 4% étant constitué des ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux. Cette proportion des ventes en bloc, anormalement basse par rapport au niveau historique moyen de plus ou moins 20% chez LNC, ne traduit pas une tendance et devrait revenir vers son niveau habituel au 2e semestre. Au sein des ventes aux particuliers, les investisseurs individuels ont représenté 30% des ventes au détail du 1er semestre 2020, contre 35% pour l'ensemble de l'année 2019. Après une commercialisation extrêmement limitée en mars et avril 2020, et une reprise progressive en mai 2020, les réservations nettes du mois de juin 2020 ont retrouvé le niveau qu'elles avaient avant-crise, aux mois de janvier et février 2020. En Espagne, les réservations s'élèvent à 67 millions d'euros, soit 208 unités vendues, contre 90 millions d'euros et 289 unités au 1er semestre 2019, ce qui représente une baisse de 26% en valeur et 28% en volume, pour le même type de raisons qu'en France. En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 31 millions d'euros, soit 48 unités vendues, contre 23 millions d'euros et 30 unités au 1er semestre 2019. Deux importants programmes, de 175 et 129 logements respectivement, sont actuellement en vente à Munich. Du fait de leur localisation centrale, le prix unitaire moyen des logements vendus est élevé (environ 640k€ au S1 2020). En Immobilier d'entreprise, les réservations de la période représentent essentiellement des ventes au détail du programme de Chessy. CARNET DE COMMANDES Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxes. Pour l'activité Garages préfabriqués, le carnet de commandes correspond au chiffres d'affaires des garages réservés et non livrés. Au 30 juin 2020, le carnet de commandes s'élève à 1 419 millions d'euros, en légère baisse de 1% par rapport au 31 décembre 2019 retraité (*). Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2019. CARNET DE COMMANDES En millions d'euros HT 30-06-2020 31-12-2019

retraité (*) 31-12-2019 publié Variation

(vs retraité) Résidentiel - France - Les Nouveaux Constructeurs 947 964 964 -2% Résidentiel - Espagne - Premier 305 307 307 -1% Résidentiel - Allemagne - Concept Bau (*) 48 47 93 2% RESIDENTIEL 1 299 1 318 1 363 -1% IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Les Nouveaux Constructeurs 59 67 67 -11% GARAGES PREFABRIQUES - ZAPF 61 48 48 25% TOTAL 1 419 1 433 1 479 -1% (*) à partir du 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires de l'activité allemande de promotion immobilière, commercialisée sous la marque Concept Bau, est comptabilisé à l'avancement alors qu'il était antérieurement comptabilisé à l'achèvement (voir section Chiffre d'affaires). L'impact cumulé de ce changement a donné lieu à un retraitement du carnet de commandes d'ouverture. En France, le carnet de commandes de l'immobilier résidentiel LNC est en retrait de 2% à 947 millions d'euros, traduisant un excédent du chiffre d'affaires dégagé par rapport aux nouvelles réservations du semestre. En Espagne, le carnet de commandes de Premier s'établit à 305 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1 212 logements réservés et non encore livrés. En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 48 millions d'euros, stable par rapport à son niveau de début d'année calculé à approche équivalente. Le carnet de commandes de l'Immobilier d'entreprise représente principalement le chiffre d'affaires non encore dégagé de 5 immeubles situés respectivement à Paris 13ème, Paris 7ème, Chessy, Champs sur Marne et Bordeaux. Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 61 millions d'euros au 30 juin 2020, représentant environ 10 000 garages à livrer. PORTEFEUILLE FONCIER Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxes. Au 30 juin 2020, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 4 558 millions d'euros, en léger retrait de -2% par rapport à fin 2019. Le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 4 237 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 4 311 millions d'euros à fin 2019. Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2019. PORTEFEUILLE FONCIER MAITRISE En millions d'euros HT 30-06-2020 31-12-2019 Variation Résidentiel - France - Les Nouveaux Constructeurs 3 643 3 640 0% Résidentiel - Espagne - Premier 201 247 -19% Résidentiel - Allemagne - Concept Bau 393 424 -7% RESIDENTIEL 4 237 4 311 -2% IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Les Nouveaux Constructeurs 321 325 -1% TOTAL 4 558 4 636 -2% En France, le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 643 millions d'euros, stable par rapport au 31 décembre 2019. Il représente 17 541 logements, contre 17 708 logements au 31 décembre 2019. En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 201 millions d'euros, contre 247 millions d'euros à fin 2019. Il représente 699 logements, contre 862 en début d'année. Cette baisse est liée à un développement foncier inférieur aux ventes réalisées en Espagne au cours du premier semestre foncier 2020. En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 393 millions d'euros, soit 720 logements, contre 424 millions d'euros et 768 logements à fin 2019, en l'absence de nouvelle maitrise foncière au 1er semestre 2020. Le portefeuille foncier de l'Immobilier d'entreprise s'établit à 321 millions d'euros. Il représente le chiffre d'affaires potentiel de six programmes franciliens non encore vendus, dont un à Paris 13e Bruneseau, trois en première couronne et deux dans la région de Marne la Vallée. ÉLEMENTS FINANCIERS Compte de résultat Marge brute - En millions d'euros HT S1 2020 S1 2019 Variation (en m€) Résidentiel - France - Les Nouveaux Constructeurs 53,1 56,9 -3,8 Résidentiel - Espagne - Premier 14,4 11,9 2,5 Résidentiel - Allemagne - Concept Bau * 10,8 21,6 -10,8 Résidentiel 78,3 90,4 -12,1 Immobilier d'entreprise - Les Nouveaux Constructeurs 2,6 4,0 -1,4 Garages préfabriqués - ZAPF 17,3 14,0 3,3 Autres 0,0 0,0 0,0 Total

En % du CA 98,2

24,7% 108,4

25% -10,2

- Le taux de marge brute moyen est en faible diminution de 25% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2019 à 24,7% au 1er semestre 2020. Ceci est dû à la baisse de la rentabilité des segments Résidentiel-Espagne et Résidentiel-Allemagne. Résultat opérationnel courant - En millions d'euros HT S1 2020 S1 2019 Variation (en m€) Résidentiel - France - Les Nouveaux Constructeurs 35,5 38,9 -3,4 Résidentiel - Espagne - Premier 12,4 9,6 2,8 Résidentiel - Allemagne - Concept Bau 6,4 18,6 -12,2 Résidentiel 54,4 67,1 -12,7 Immobilier d'entreprise - Les Nouveaux Constructeurs 0,6 1,6 -1,0 Garages préfabriqués - ZAPF 0,3 -1,4 1,7 Autres 0,0 0,0 0,0 Total

En % du CA 55,2

13,9% 67,3

15,5% -12,1 Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 55,2m€ au 1er semestre 2020, contre 67,3m€ au 1er semestre 2019, en baisse de 12,1m€. Le ROC dégagé représente 13,9% du chiffre d'affaires, contre 15,5% au 1er semestre 2019. Les quotes-parts de résultat des filiales en contrôle conjoint représentent une perte de -9,2m€ au 1er semestre 2020, contre -9m€ au 1er semestre 2019, qui se décompose en -7,5m€ pour la quote-part de perte de Bayard Holding, la holding d'acquisition de Marignan, et -3m€ pour la quote-part de perte de Kwerk. S'agissant d'un arrêté semestriel, la charge d'impôt sur les bénéfices est calculée sur la base d'un taux annuel moyen pondéré, estimé à 29,6%, et s'élève à 12,7m€ pour le 1er semestre 2020, contre 15,6m€ un an plus tôt. Enfin, le résultat net part du groupe s'inscrit à +29,9m€ au 1er semestre 2020 (7,5% du chiffre d'affaires), contre +39,1m€ pour le 1er semestre 2019 (9% du chiffre d'affaires). Structure du bilan Au 30 juin 2020, le besoin en fonds de roulement (« BFR ») s'élève à 531,2m€, en hausse de 32,2m€ par rapport à fin 2019. (En millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 évolution en m€ évolution en % Stocks 638,1 676,8 -38,7 -6% Clients et autres créances 182,7 149,4 33,2 22% Fournisseurs et autres dettes 289,7 327,2 -37,4 -11% TOTAL BFR 531,2 499,0 32,2 6% L'endettement net consolidé de Bassac s'élève à 135,5m€ au 30 juin 2020, en hausse de 46,3m€ par rapport à fin 2019. Il représente 27% des capitaux propres consolidés de Bassac, contre 17,8% au 31 décembre 2019. (en millions d'euros) 30/06/2020 31/12/2019 Variation Crédit corporate syndiqué -125,0 -110,0 -15,0 Autres crédits bancaires -178,0 -184,8 6,8 Emprunt obligataire courant 0,0 0,0 0,0 Emprunts issus des locations (IFRS 16) -8,9 -11,0 2,1 Autres dettes financières -7,4 -5,2 -2,2 -retraitement apports promoteurs 2,0 1,5 0,5 Endettement brut -317,4 -309,5 -7,9 Trésorerie 181,9 220,4 -38,5 Endettement net -135,5 -89,1 -46,3 Capitaux propres consolidés 501,7 501,0 0,6 Endettement net / capitaux propres consolidés 27,0% 17,8% PERSPECTIVES Bénéficiant d'un carnet de commandes étoffé, Bassac conserve une bonne visibilité pour les semestres à venir, dans un contexte de marché perturbé par la pandémie COVID-19 et par les mesures de prévention sanitaire prises par les autorités. En France, la période de confinement a eu pour effets la fermeture des chantiers pendant un mois et demi, suivie par une reprise progressive, d'abord à cadence réduite, ainsi qu'un net ralentissement des ventes de logements et des signatures d'actes notariés. Dans la plupart des cas, il s'agit de décalages temporaires, qui auront néanmoins un impact défavorable sur le chiffre d'affaires et la marge reconnus en 2020, lesquels seront en retrait par rapport à l'exercice 2019. Grâce à son niveau de fonds propres (502 millions d'euros au 30 juin 2020), à un niveau de dette financière nette maitrisé (27% des fonds propres au 30 juin 2020), et à une rentabilité opérationnelle élevée (14% pour le semestre), Bassac dispose d'une liquidité forte lui permettant de faire face aux difficultés économiques et financières liée à cette crise exceptionnelle et prolongée. CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

Activité commerciale et chiffre d'affaires 2020 : vendredi 29 janvier 2021 (après la clôture d'Euronext Paris) BASSAC Fondée par Olivier Mitterrand en 1972, la société Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est une société détenant essentiellement des filiales de promotion immobilière réalisant des logements neufs et des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis sa création, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208). Retrouvez tous les communiqués de presse de la société sur son site internet : https://www.bassac.fr/ CONTACTS Relations Analystes et Investisseurs - Bassac

Arthur Marle - Directeur Délégué Finances

Tél. : 01 55 60 45 45

Courriel : amarle@LNC.fr Glossaire Chiffres d'affaires Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes. Pour l'activité Garages préfabriqués, le chiffres d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage. Réservations Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises. Carnet de commandes Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxes. Pour l'activité Garages préfabriqués, le carnet de commandes correspond au chiffres d'affaires des garages réservés et non livrés. Portefeuille foncier Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxes. ANNEXES CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE En millions d'euros HT 2019 2020 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 294 354 252 Résidentiel - Espagne 36 78 64 Résidentiel -Allemagne 52 42 30 Immobilier d'entreprise - France 15 8 12 Garages préfabriqués - Allemagne 39 59 40 Total 434 541 398 PRIX UNITAIRES MOYENS DES RESERVATIONS - RESIDENTIEL En milliers d'euros TTC S1 2020 S1 2019 Variation France (1) 261 248 +5% Espagne (2) 324 311 +4% Allemagne(3) 641 777 -17% (1) y compris TVA de 20% ou 10% ou 5,5% (2) y compris TVA Accession de 10% (3) pas de TVA NOMBRE DE RESERVATIONS NETTES - RESIDENTIEL En nombre de logements S1 2020 S1 2019 Variation France 1 063 2 056 -48% Espagne 208 289 -28% Allemagne 48 30 +60% Total 1 319 2 375 -44% SERIE DU CA DES RESERVATIONS NETTES PAR POLE PAR SEMESTRE En millions d'euros TTC 2019 2020 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 509 397 277 Résidentiel - Espagne 90 66 67 Résidentiel -Allemagne 23 53 31 Immobilier d'entreprise - France 7 22 5 Total 629 538 380 CARNET DE COMMANDES PAR SEMESTRE (en fin de période) En millions d'euros HT 2019 2020 S1 S2 S2 S1 S2 publié retraité Résidentiel - France 1 009 964 964 947 Résidentiel - Espagne 325 307 307 305 Résidentiel -Allemagne 82 93 47 48 Immobilier d'entreprise - France 57 67 67 59 Garages préfabriqués - Allemagne 57 48 48 61 Total 1 530 1 479 1 433 1 419 PORTEFEUILLE FONCIER - RESIDENTIEL En nombre de logements 30-06-2020 31-12-2019 Variation France 17 541 17 708 -1% Espagne 699 862 -19% Allemagne 720 768 -6% Total 18 960 19 338 -2% PORTEFEUILLE FONCIER PAR SEMESTRE (en fin de période) En millions d'euros HT 2019 2020 S1 S2 S1 S2 Résidentiel - France 3 172 3 640 3 643 Résidentiel - Espagne 268 247 201 Résidentiel -Allemagne 416 424 393 Immobilier d'entreprise - France 219 325 321 Total 4 075 4 636 4 558 AVERTISSEMENT Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 136-143 du Rapport Financier Annuel 2019 puissent avoir un impact sur les activités de Bassac et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE en milliers d'euros Notes 30.06.2020 30.06.2019 Chiffre d'affaires 3.1 397 645 434 263 Coûts des ventes 3.1 (299 478) (325 882) Marge brute 3.1 98 167 108 381 Charges de personnel 4.1.1 (30 305) (30 632) Autres charges et produits opérationnels courants 4.1.2 (8 553) (6 159) Impôts et taxes (568) (872) Dotations aux amortissements (3 547) (3 465) Sous-total Résultat opérationnel courant 55 194 67 253 Autres charges et produits opérationnels non courants 4.2 79 340 Résultat opérationnel 55 273 67 593 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 5.5 (9 215) (9 009) Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 46 058 58 584 Coût de l'endettement financier brut 4.3 (3 666) (3 859) Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 4.3 54 43 Coût de l'endettement net (3 612) (3 816) Autres charges financières 4.3 (2 673) (2 026) Autres produits financiers 4.3 3 066 3 126 Résultat financier (3 219) (2 715) Résultat des activités avant impôts 42 839 55 869 Impôts sur les bénéfices 4.4 (12 681) (15 643) Résultat net de l'ensemble consolidé 30 158 40 226 Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 299 1 163 Dont Résultat Net Part du Groupe 29 858 39 063 Résultat net par action (en euro) 4.5.2 1,86 2,44 Résultat net par action après dilution (en euro) 4.5.3 1,86 2,44 BILAN CONSOLIDE ACTIF Notes 30.06.2020 31.12.2019 en milliers d'euros Ecarts d'acquisition 5.1 - - Immobilisations incorporelles 421 543 Droits d'utilisation des actifs loués 5.2 9 003 10 922 Immobilisations corporelles 5.3 27 420 25 907 Immeubles de placement 5.4 24 094 22 718 Titres mis en équivalence 5.5 35 488 41 157 Autres actifs financiers non courants 5.6 89 511 77 801 Impôts différés actifs 4.4 5 991 6 794 Total actifs non courants 191 928 185 841 Stocks et encours 5.7 638 144 676 842 Clients et comptes rattachés 5.8 126 007 87 537 Créances d'impôts 10 1 441 Autres actifs courants 5.9 32 555 38 073 Actifs financiers courants 5.6 28 369 23 810 Trésorerie et équivalent de trésorerie 5.10 181 919 220 373 Total actifs courants 1 007 003 1 048 075 Total actif 1 198 932 1 233 916 PASSIF Notes 30.06.2020 31.12.2019 en milliers d'euros Capital 6.1.1 16 040 16 040 Primes liées au capital 81 286 81 286 Actions propres (240) (261) Réserves 368 544 301 094 Résultat net part du groupe 29 858 97 205 Capitaux propres part du groupe 495 488 495 364 Part revenant aux intérêts non contrôlés 6 209 5 670 Capitaux propres de l'ensemble 501 697 501 034 Dettes financières non courantes 6.4.1 130 461 93 868 Avantages du personnel 6.3 4 722 5 417 Impôts différés passifs 4.4 44 422 46 606 Total passifs non courants 179 605 145 891 Dettes financières courantes 6.4.1 188 890 217 106 Provisions courantes 6.2 28 277 23 617 Fournisseurs et autres créditeurs 175 005 159 190 Dettes d'impôts 10 649 19 082 Autres passifs courants 6.5 111 558 162 473 Autres passifs financiers courants 6.6 3 249 5 521 Total passifs courants 517 629 586 991 Total passif et capitaux propres 1 198 932 1 233 916 TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DE LA TRESORERIE en milliers d'euros Notes 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 30 158 40 226 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie (1 827) 32 Élimination des amortissements et provisions 4 950 3 241 Élimination des profits / pertes de réévaluation ( juste valeur) (70) (326) Élimination des plus ou moins values de cession 4.1.2 (4) (802) Élimination des impacts des paiements en actions 913 - Élimination du résultat des mises en équivalence 5.5 9 215 9 009 = Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 43 334 51 380 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 4.3 3 612 3 816 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 4.4 12 681 15 643 = Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 59 627 70 839 Dividendes reçus des sociétés MEE 7.1.1 2 469 469 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité 7.1.2 (24 853) (4 379) Intérêts versés nets (3 457) (3 221) Impôts payés (24 486) 6 453 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 9 300 70 161 Investissements bruts dans les entités mises en équivalence (2 810) (790) Incidence des variations de périmètre - (1 579) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 7.1.3 (1 810) (2 746) Acquisition d'immeuble de placement 5.4 - - Acquisition d'actifs financiers (9 737) (144) Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 7.1.4 2 1 828 Cession et remboursement d'actifs financiers 196 1 136 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (14 159) (2 295) Transactions avec les actionnaires minoritaires (18) - Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 6.1.3 (40 080) (40 080) Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées (435) (2 129) Acquisition et cession d'actions propres 21 159 Encaissements/Décaissements provenant de nouveaux emprunts 6.4.2 6 203 (14 920) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (34 310) (56 970) Incidence des variations des cours des devises (1) 1 Variation de trésorerie (39 169) 10 897 en milliers d'euros Notes 30.06.2020 30.06.2019 Trésorerie d'ouverture 219 358 115 847 Trésorerie de clôture 180 189 126 744 dont Trésorerie de clôture actif 5.10 181 919 127 546 dont Trésorerie de clôture passif (1 730) (802) Trésorerie de clôture 180 189 126 744

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mG6elJVtaZyYyJtxlJ2al5Jkbmtqm2aWbpfIlmVraJeYnG1imZqWnJqcZm9mlW1p

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65083-bassac-communique-resultats-s1-2020-fr.pdf © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2020 ActusNews © 2020 ActusNews 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BASSAC 18:05 BASSAC : Bassac - Communiqué des résultats semestriels au 30 juin 2020 AN 09:11 En bourse, des sorcières pour le goûter 08:24 EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Engie, Axa, Sensorion, Oracle, CaixaBank, Moderna,.. 31/07 Les GAFA, c'est plus fort que toi 31/07 EN DIRECT DES MARCHES : BNP Paribas, Air France-KLM, L'Oréal, Legrand, Vivend.. 30/07 BASSAC : Activité semestrielle au 30 juin 2020 AN 30/07 BASSAC : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 06/07 BASSAC : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2020 PU 26/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adecco, Airbus, Bayer, Eutelsat, Hermès, Iliad, Sodex.. 20/05 BASSAC : Détachement de dividende final FA Recommandations des analystes sur BASSAC 26/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adecco, Airbus, Bayer, Eutelsat, Hermès, Iliad, Sodex.. 2011 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Oddo abaisse l'objectif de cours CF 2011 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Oddo est neutre sur la valeur. CF