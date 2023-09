Bassac est spécialisé dans la promotion de logements neufs (appartements et maisons individuelles) de milieu de gamme, situés principalement dans les grandes agglomérations européennes. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement et promotion de logements neufs (91%) : activité menée notamment sous les marques Les Nouveaux Constructeurs, Premier et Concept Bau. Le CA par pays se ventile entre France (82,1%), Espagne (9%), Allemagne (7,3%) et Belgique (1,6%) ; - fabrication et vente de garages préfabriqués (8,9% ; Zapf) ; - développement et promotion d'immobilier d'entreprise (0,1%) : bureaux et locaux tertiaires. La répartition géographique du CA est la suivante : France (74,9%), Allemagne (15,5%), Espagne (8,2%) et Belgique (1,4%).

Secteur Développement et opérations immobilières