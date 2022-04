Bassac : Bassac - Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Boulogne-Billancourt, le 15 avril 2022 : Le Rapport Financier Annuel de la société Bassac portant sur l'exercice 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 15 avril 2022 et est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : https://www.bassac.fr/informations-financieres/ dans la section Documentation.

Toute personne peut demander à la Société l'envoi du Rapport Financier Annuel 2021 en s'adressant à son siège :

50, Route de la Reine

CS 50040

92773 Boulogne-Billancourt cedex

C ALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

§ Assemblée Générale Mixte : vendredi 13 mai 2022

§ Résultats du 1er semestre 2022 : jeudi 28 juillet 2022 (après clôture d'Euronext Paris)

BASSAC

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis leurs créations, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

L'action Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, mnémonique « BASS » - ISIN : FR0004023208).

Retrouvez tous les communiqués de presse de la Société sur son site internet : http://www.bassac.fr/

CONTACTS Relations Analystes et Investisseurs

Arthur Marle - Directeur Délégué Finances

Tél. : + 33 (0)1 55 60 45 45

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74014-bassac-mise-a-disposition-du-rapport-financier-annuel-2021.pdf

