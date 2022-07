Bassac

Boulogne-Billancourt, mercredi 13 juillet 2022

Signature d'un contrat d'acquisition pour 55% du capital de Maisons Baijot

Bassac a signé le 13 juillet 2022 un contrat d'acquisition portant sur 55% du capital de Maisons Baijot.

Créée il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot et dirigée par Dany Baijot, la société est spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie, et a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.

L'acquisition est effectuée auprès de la famille dirigeante, et devrait être finalisée au 3ème trimestre 2022.

Maisons Baijot a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 65m€ et un niveau de marge remarquable pour son secteur.

Bassac présentera ses résultats semestriels le jeudi 28 juillet, après la clôture d'Euronext Paris. Un appel sera organisé le vendredi 29 juillet à 9h. Les identifiants de connexion seront indiqués dans le communiqué publié le 28 juillet.

Bassac

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne.

Contact

Relations Analystes et Investisseurs

Bassac

Arthur Marle

Directeur Délégué Finances

Tél. : 01 55 60 45 45

Mél. : amarle@bassac.fr

