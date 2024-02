Communiqué de Presse

Boulogne-Billancourt, jeudi 1er février 2024 - La société Bassac communique aujourd'hui son rapport d'activité 2023.

Bassac - Rapport d'activité 2023

En millions d'euros 2023

pro forma* Variation 2023/2022 pro forma Chiffre d'affaires (HT) 1?297 1?297 1?352 -4% Réservations (TTC) 1?383 1?599 1?682 -18% Carnet de commandes (HT) 1?922 2?074 2?098 -8% Portefeuille foncier (HT) 9?196 8?761 9?056 2%

* pro forma Maisons Baijot, comme si la société avait été consolidée sur 12 mois dès le 1er janvier 2022

Bassac publie un chiffre d'affaires annuel 2023 de 1 297 millions d'euros, en baisse de 4% par rapport à son chiffre d'affaires 2022 pro forma de Maisons Baijot sur 12 mois.

Pour mémoire, la société Maisons Baijot est consolidée par la méthode de l'intégration globale depuis l'acquisition de 55% de son capital par Bassac le 30 septembre 2022.

En France, les rythmes de vente ont été très lents pendant l'année, et les baisses de prix ne sont pas parvenues à les relancer.

Les rythmes de vente à l'Etranger ont été lents eux aussi, en particulier en Allemagne où les ventes ont été rares depuis l'été 2022 malgré là aussi de fortes diminutions de prix. Les rythmes de vente en Espagne et en Belgique ont eux aussi diminué, mais de façon plus mesurée.

Chiffre d'affaires

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France, en Allemagne, et en Belgique au montant total des ventes signées par-devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.

En 2023, le chiffre d'affaires baisse de 4% à périmètre comparable et s'élève à 1 297 millions d'euros.

En millions d'euros (HT) 2023 2022 2022

pro forma * Variation 2023/2022

pro forma Promotion immobilière France 955 969 969 -2% Promotion immobilière Etranger 230 211 266 -13% Autres 112 117 117 -4% Total 1297 1297 1352 -4%

Le chiffre d'affaires dégagé par le périmètre Promotion immobilière France (cf. Glossaire) est en baisse de 2%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Promotion immobilière Etranger (cf. Glossaire) est en baisse de 13% du fait du très fort ralentissement de l'activité chez Concept-Bau.

Le chiffre d'affaires des Autres activités (cf. Glossaire) est en baisse de 4%, provenant essentiellement de la diminution du nombre de livraisons de garages et des ventes, de Zapf.

Activité commerciale

Les réservations correspondent à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Elles sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Le montant total des réservations s'élève à 1 383 millions d'euros TTC en 2023, en diminution de 18% par rapport à 2022.

Au cours de l'exercice, les réservations ont porté sur 4 955 lots, contre 5 900 lots en 2022, soit une diminution de 16% en volume. Cette baisse s'explique par le ralentissement des rythmes de vente survenu en 2023.

Montant des réservations

En millions d'euros (TTC) 2023

consolidé 2022

consolidé 2022

pro forma* Variation 2023/2022

pro forma Promotion immobilière France 1105 1411 1411 -22% Promotion immobilière Etranger 278 188 271 +3% Total 1?383 1?599 1?682 -18%

En France, les réservations s'inscrivent à 1 105 millions d'euros TTC représentant 4 272 logements, contre 1411 millions d'euros en 2022 pour 5 205 logements Les ventes en bloc représentent 22% en 2023, contre 15% sur l'année précédente.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 190 millions d'euros, soit 435 unités vendues, contre 153 millions d'euros et 379 unités en 2022.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 20 millions d'euros pour 30 unités réservées, contre 35 millions d'euros et 41 unités en 2022.

En Belgique, les réservations s'élèvent à 68 millions d'euros pour 218 unités réservées, contre 83 millions d'euros et 275 unités en 2022.

Carnet de commandes

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond en France, en Allemagne et en Belgique, à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par-devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe.

Pour l'activité Garages, le carnet de commandes correspond au chiffre d'affaires des garages réservés et non livrés.

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes s'élève à 1 922 millions d'euros, en baisse de 8% par rapport au 31 décembre 2022 à périmètre comparable.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité contre 19 mois fin 2022.

Carnet de commandes

En millions d'euros (HT) 31-12-2023 31-12-2022 31/12/2022 pro forma* Variation 2023/2022

pro forma Promotion immobilière France 1539 1720 1720 -11% Promotion immobilière Etranger 337 277 301 +12% Autres 46 77 77 -40% Total 1?922 2?074 2?098 -8%

En France, le carnet de commandes est en baisse de 11% à 1 539 millions d'euros, du fait du recul des réservations en 2023.

A l'Etranger le carnet de commandes augmente de 12% grâce à la hausse du carnet de commandes de Premier España, qui fait mieux que compenser la diminution du carnet de commandes de Concept Bau en Allemagne.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 46 millions d'euros, représentant 5 800 garages à livrer, cet indicateur est en forte baisse du fait du fort ralentissement des ventes en 2023.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe.

Au 31 décembre 2023, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 9 196 millions d'euros, en progression de 2% par rapport à fin 2022.

Sur la base du chiffre d'affaires 2023, le portefeuille foncier représente un peu plus de 7 années d'activité contre 6,7 fin 2022.

Portefeuille foncier maîtrisé

En millions d'euros (HT) 31-12-2023 31-12-2022 31/12/2022 pro forma* Variation 2023/2022 pro forma Promotion immobilière France 7555 7549 7549 0% Promotion immobilière Etranger 1641 1212 1507 +9% Total 9?196 8?761 9?056 +2%

En France, le portefeuille foncier est stable par rapport au 31 décembre 2022. Il représente 32 403 lots au 31 décembre 2023 contre 32 585 logements au 31 décembre 2022.

A l'Etranger, le portefeuille foncier augmente de 9% grâce à l'augmentation des portefeuilles fonciers de Premier España et de Concept Bau

Perspectives

Toutes les activités de Bassac, la promotion immobilière, la construction de garages et la construction de maisons individuelles ont été affectées par le niveau des taux directeurs, demeuré élevé en 2023 et ayant donc fortement diminué le pouvoir d'achat des clients. Les rythmes de vente ont ainsi diminué dans l'ensemble des régions d'activité de Bassac.

L'ampleur de l'impact sur les ventes des sociétés du groupe a néanmoins été contrastée selon les pays, la typologie des clients et la qualité des produits.

Aussi, les blocages politiques ne cessent de s'ajouter aux difficultés conjoncturelles. Les nombreux refus de permis, préemptions, et autres additions de contraintes d'urbanisme ont eu un impact plus défavorable encore que le contexte économique, pourtant dégradé. De nombreuses opérations ont ainsi été sorties du portefeuille foncier, en France notamment, celles-ci n'étant finalement plus réalisables contrairement à ce qui avait été estimé par le passé.

En France, en Wallonie, à Madrid et Barcelone, l'offre limitée a néanmoins amorti l'ajustement des prix, et la demande de logements - si elle a diminué - ne semble pas s'être tarie.

Les activités de promotion immobilière disposent d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier représentant à eux deux 9 années d'activité, et qui offrent donc à Bassac une certaine visibilité malgré la volatilité du portefeuille foncier.

Calendrier de communication financière Résultats 2023 : jeudi 7 mars 2024 (après clôture d'Euronext Paris)

Bassac

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique.

Depuis leurs créations, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société.

L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208).

Contacts

Relations Analystes et Investisseurs - Bassac

Arthur Marle - Directeur Délégué Finances

Tél. : 01 55 60 45 45

Annexes

Chiffre d'affaires par pôle En millions d'euros HT 2023 2022 S2 S1 S2 S1 Promotion immobilière France 516 439 518 451 Promotion immobilière Etranger 145 85 132 80 Autres 65 47 68 48 Total 726 571 718 579

Nombre de réservations nettes En nombre de lots 2023 2022 S2 S1 S2 S1 Promotion immobilière France 2228 2044 2517 2688 Promotion immobilière Etranger 331 352 317 379 Total 2?559 2?396 2?834 3?067

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 161-167 du Rapport Financier Annuel 2022 puissent avoir un impact sur les activités de Bassac et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

