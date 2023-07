Communiqué de Presse

Boulogne-Billancourt, jeudi 27 juillet 2023 - La société Bassac communique aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2023.

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu ce jour. Les travaux d'examen limité des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.

Bassac - Résultats au 30 juin 2023

En millions d'euros S1 2023 IFRS S1 2023

périmètre constant* S1 2022 IFRS Variation 2023/2022 Variation

2023 périmètre constant/2022 Chiffre d'affaires (HT) 571 533 579 -1% -8% Réservations (TTC) 662 662 834 -21% -21% En millions d'euros S1 2023 IFRS S1 2023

périmètre constant* 31/12/22 Variation 2023/2022 Variation

2023 périmètre constant/2022 Carnet de commandes (HT) 1?949 1?949 2?074 -6% -6% Portefeuille foncier (HT) 8?949 8?770 8?761 2% 0%

* chiffres présentés hors contribution de Maisons Baijot, dont 55% du capital a été acquis le 30 septembre 2022, postérieurement au premier semestre 2022 donc.

Chiffre d'affaires

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France, en Allemagne, et en Belgique, au montant total des ventes signées par-devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'élève à 571 millions d'euros en diminution de de 1,4%.

En millions d'euros (HT) S1 2023 S1 2022 Variation Promotion immobilière - France 439 451 (2,7)% Promotion immobilière - Etranger 85 80 +6,7% Autres 47 48 (3,0)% Total 571 579 (1,4)%

Le chiffre d'affaires dégagé par le périmètre Promotion immobilière France (cf. Glossaire) est en baisse de 2,7%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Promotion immobilière Etranger, (cf. Glossaire) est en progression de 6,7% grâce à la contribution nouvelle au premier semestre 2023 de Maisons Baijot.

Le chiffre d'affaires des Autres activités (cf. Glossaire) est en baisse de 3%, provenant essentiellement de la diminution des livraisons de garages, et des ventes, de Zapf.

Activité commerciale

Les réservations correspondent à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Elles sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Le montant total des réservations s'élève à 662 millions d'euros TTC au premier semestre 2023, en baisse de 21% par rapport à 2022.

Au cours du premier semestre 2023, les réservations ont porté sur 2 270 lots, contre 2 890 sur la même période en 2021, soit -21% en volume. Cette baisse s'explique pour l'essentiel par une diminution des rythmes de commercialisation.

Montant des réservations

En millions d'euros (TTC) S1 2023 S1 2022 Variation Promotion immobilière France 551 727 (24,2)% Promotion immobilière Etranger 111 107 +3,7% Total 662 834 (20,6)%

En France, les réservations s'inscrivent à 551 millions d'euros TTC, représentant 2 044 logements. Les ventes en bloc représentent 13% sur le semestre, proportion stable par rapport à la même période en 2022.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 104 millions d'euros, soit 216 unités vendues, contre 81 millions d'euros et 209 unités en 2022.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 7 millions d'euros pour 10 unités réservées, contre 26 millions d'euros et 32 unités en 2022.

Carnet de commandes

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par-devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au carnet de commandes.

Pour l'activité Garages, le carnet de commandes correspond au chiffre d'affaires des garages réservés et non livrés.

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes s'élève à 1 949 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport au 31 décembre 2022.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2022.

Carnet de commandes

En millions d'euros (HT) 30-06-2023 31-12-2022 Variation Promotion immobilière France 1 547 1 720 (10)% Promotion immobilière Etranger 332 277 +20% Autres 71 77 (8)% Total 1?949 2?074 (6)%

En France, le carnet de commandes est en baisse de 10% à 1 547 millions d'euros, du fait du recul des réservations au premier semestre 2023.

A l'Etranger le carnet de commandes augmente grâce à la hausse de 25% du carnet de commandes de Premier España, qui fait mieux que compenser la diminution du carnet de commande de Concept Bau en Allemagne. Le carnet de commandes de Maisons Baijot en Belgique n'est pas mesuré.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 71 millions d'euros, représentant 8 832 garages à livrer.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond au potentiel d'activité future, mesuré en nombre de logements et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au portefeuille foncier.

Il s'agit des logements qui :

pourront être construits sur des terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future.

Seront construits, ou sont en cours de construction, mais non encore vendus, sur des terrains achetés.

Au 30 juin 2023, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 8 949 millions d'euros, en progression de 2% par rapport à fin 2022.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 7 années d'activité, indicateur en légère progression par rapport à son niveau de fin 2022.

Portefeuille foncier maîtrisé

En millions d'euros (HT) 30-06-2023 31-12-2022 Variation Promotion immobilière France 7 411 7 549 (2)% Promotion immobilière Etranger 1 538 1 212 +27% Total 8?949 8?761 +2%

En France, le portefeuille foncier baisse de 2%, le contexte économique dégradé rendant plus difficile l'engagement de nouvelles opérations.

A l'Etranger, le portefeuille foncier augmente de 27% grâce à l'augmentation des portefeuilles fonciers de Premier España, et de Concept Bau, et à la contribution nouvelle de Maisons Baijot.

Éléments financiers

Compte de résultat consolidé

Marge brute

Entre les deux périodes considérées, la marge brute augmente de 8m€.

En millions d'euros (HT) S1 2023 S1 2022 Variation (en m€) Promotion immobilière France 91 84 7 Promotion immobilière Etranger 30 27 3 Autres 18 20 -2 Total 139 131 8

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant (« ROC ») s'inscrit à 49m€ au premier semestre 2023, contre 51m€ sur la même période en 2022, en diminution de 3m€.

En millions d'euros (HT) S1 2023 S1 2022 Variation (en m€) Promotion immobilière France 42 26 16 Promotion immobilière Etranger 3 22 -19 Autres 4 3 0 Total 49 51 -3

Promotion immobilière France

Lors de l'acquisition du solde du capital de Marignan, un écart d'acquisition s'élevant à 77,5m€ (avant impôts) a été constaté, et affecté en totalité à la Relation Clientèle et aux Titres mis en équivalence. Les relations clientèles et les réévaluations des titres mis en équivalence sont amortis sur la durée moyenne des contrats, depuis le 13 août 2021.

Le ROC Promotion Immobilière France est par conséquent impacté par l'amortissement de la relation clientèle à hauteur de 8,3m€ sur le premier semestre 2023.

Promotion immobilière Etranger

Lors de l'acquisition de 55% du capital de Maisons Baijot par Bassac le 30 septembre 2022, un écart d'acquisition provisoire de 119,3m€ et un goodwill résiduel de 67m€ ont été constatés (à 100%).

L'écart d'acquisition provisoire a été affecté pour 82,5m€ à la Relation Clientèle et pour 36,8m€ aux Stocks. La Relation Clientèle est amortie sur la durée moyenne des contrats, à compter du 30 septembre 2022.

Le ROC Promotion Immobilière Etranger est impacté par ces différents éléments à hauteur de 22,4m€ sur le premier semestre 2023.

Pour l'activité Autres, le résultat opérationnel courant provient essentiellement de l'ajustement de la valeur des immeubles de placement de la foncière Main Street, du fait de l'avancement technique des commerces acquis en VEFA.

Quotes-parts dans les résultats des entreprises associées

Les quotes-parts de résultats des entreprises associées représentent 6,0m€ au premier semestre 2023, contre 5,4m€ en 2022.

Au premier semestre 2023, ce montant se décompose pour l'essentiel en quote-part dans les résultats de :

des entreprises associées, constituées de sociétés porteuses de projet réalisés en co-promotion pour +4,5€, ce chiffre est négativement impacté par l'amortissement des réévaluations des titres mis en équivalence Bayard Holding (cf. supra) à hauteur de 2,2m€ ; Kwerk, opérateur de bureaux d'exception, pour 1,5m€ ; dont l'amélioration s'explique par la hausse du taux d'occupation des adresses ;

Au premier semestre 2022, le montant de 5,4m€ se composait essentiellement de la quote-part des entreprises associées constituées de sociétés porteuses de projet réalisés en co-promotion pour +6,4m€, ce chiffre était négativement impacté par l'amortissement des réévaluations des titres mis en équivalence Bayard Holding (cf. supra) à hauteur de 3,5m€ ; et de la quote-part de perte de Kwerk pour -1,2m€.

Résultat financier

Le résultat financier s'inscrit à -11,3m€ au premier semestre 2023, contre -4,5m€ sur la même période en 2022. La différence entre ces deux chiffres s'explique principalement par :

l'augmentation de l'encours de dette brute moyen sur la période, qui passe de 370m€ au premier semestre 2022, à 600m€ au premier semestre 2023 ;

la hausse du taux EURIBOR 3mois sur lequel sont indexés la majorité des contrats de prêts des filiales de Bassac.

Résultat net

S'agissant d'un arrêté semestriel, la charge d'impôt sur les bénéfices est calculée sur la base d'un taux annuel moyen pondéré, estimé à 28%. Celui-ci est supérieur à celui retenu au premier semestre 2022, qui était de 25%, du fait de l'impact de charges non déductibles.

La charge d'impôt s'élève à 12m€ pour le 1er semestre 2023, contre 13m€ un an plus tôt.

Enfin, le résultat net part du groupe s'inscrit à 29,6m€ au 1er semestre 2023, contre 38,2m€ au 1er semestre 2022.

Bilan consolidé

Besoin en Fonds de Roulement

(En millions d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 évolution en m€ évolution en % Stocks 1080 982 +98 +10% Clients et autres créances 354 308 +46 +15% Fournisseurs et autres dettes 543 484 +59 +12% TOTAL BFR 891 806 +85 +11%

Au 30 juin 2023, le BFR augmente de 85m€ par rapport au 31 décembre 2022, principalement du fait de l'augmentation du BFR du périmètre Promotion Immobilière France. En termes relatifs, il représente 69% du chiffre d'affaires des douze derniers mois, contre 59% à fin 2022.

Endettement net

(en millions d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Endettement brut 741 708 Trésorerie et équivalents de trésorerie 397 431 Endettement net 344 277 Capitaux propres consolidés 761 758 Endettement net / capitaux propres consolidés 45,2% 36,6%

Au 30 juin 2023, Bassac présente une dette nette consolidée y compris les emprunts issus des locations (IFRS 16) de 344m€ contre une dette nette de 277m€ six mois plus tôt. Cette augmentation de l'endettement net est notamment liée à l'augmentation du BFR sur la période ainsi qu'au décaissement du dividende au titre de l'exercice 2022 pour un montant de 26,4m€.

Tableau consolidé de variation de la trésorerie

* La variation de BFR dans le tableau de flux de trésorerie porte sur des flux réels et ne prend donc pas en compte l'effet des variations de périmètre, reclassements, changements de méthode de consolidation ou paiements en nature. Ceci explique l'écart avec l'évolution du BFR présentée en page précédente, dont la variation résulte d'une comparaison des bilans consolidés entre les deux dates de clôtures.

** La trésorerie de clôture est légèrement différente de la trésorerie apparaissant au bilan. L'écart correspond aux comptes bancaires créditeurs enregistrés au passif du bilan.

Perspectives

Toutes les activités de Bassac, la promotion immobilière, la construction de garages, la construction de maisons individuelles et la foncière sont affectées négativement par la brusque hausse des taux d'intérêts. Celle-ci a notamment pour effet de désolvabiliser des clients qui, pour certains, et notamment les primo accédants, expriment toujours une demande. La dégradation des anticipations ralentit également les rythmes de commercialisation.

L'absence de suroffre dans les zones d'activité de la société est néanmoins un facteur de réassurance.

Bassac dispose d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier qui représentent 8 années d'activité, et qui offrent une visibilité rassurante dans ce contexte.

Bassac

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne.

Depuis leurs créations, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société.

L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208).

Glossaire

Chiffre d'affaires

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France, en Allemagne, et en Belgique, au montant total des ventes signées par-devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.

Réservations

Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises

Carnet de commandes

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par-devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au carnet de commandes.

Pour l'activité Garages, le carnet de commandes correspond au chiffre d'affaires des garages réservés et non livrés.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond au potentiel d'activité future, mesuré en nombre de logements et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au portefeuille foncier.

Il s'agit des logements qui :

pourront être construits sur des terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future.

seront construits, ou sont en cours de construction, mais non encore vendus, sur des terrains achetés.

ROC

Correspond au Résultat Opérationnel Courant.

Endettement net

L'endettement net est égal au solde des Dettes financières courantes et non courantes moins le solde de Trésorerie et équivalents de trésorerie.

BFR

Correspond au Besoin en Fonds de Roulement. Il s'agit de la somme des actifs courants, hors actifs financiers courants, trésorerie et équivalent de trésorerie, diminuée des passifs courants hors dettes financières courantes et autres passifs financiers courants.

Trésorerie

Correspond à la somme de la Trésorerie et Equivalents de Trésorerie et des Actifs financiers liquides.

Promotion immobilière France

Regroupe désormais les activités de promotion immobilière en France, menées par Les Nouveaux Constructeurs et Marignan, après refonte de l'information sectorielle du groupe Bassac, afin de faciliter la lecture des comptes et tenir compte des spécificités des modèles d'affaires.

Promotion immobilière Etranger

Regroupe désormais les activités de promotion immobilière de Concept Bau en Allemagne et Premier España en Espagne, ainsi que les activités de construction de maisons individuelles et de promotion immobilière de Maisons Baijot en Belgique, afin de faciliter la lecture des comptes et tenir compte des spécificités des modèles d'affaires.

Autres

Regroupe désormais les activités de construction de garages de ZAPF en Allemagne ; de Kwerk, opérateur de bureaux d'exception ; et de la foncière CFH (Main Street), afin de faciliter la lecture des comptes et tenir compte des spécificités des modèles d'affaires.

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 161-167 du Rapport Financier Annuel 2022 puissent avoir un impact sur les activités de Bassac et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

