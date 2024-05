NOPAT NET » minimum fixé, par le Directoire à la Date d'Attribution et (b) le « Critère de Performance Maximum », soit l'objectif de « NOPAT NET » maximum fixé par le Directoire à la Date d'Attribution, étant précisé que pour les (a) et (b), « NOPAT NET » désigne la somme sur cinq (5) exercices sociaux consécutifs, soit, pour les ADP A 2019, les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (la « Période de Référence »), du NOPAT constaté au titre de l'exercice considéré, diminué du CFSFP constaté au titre du même exercice, les termes NOPAT et CFSFP étant définis à l'article 10.2 des Statuts.

Disclaimer

Bassac published this content on 31 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2024 08:46:02 UTC.