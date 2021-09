Bassac : hausse du résultat net au 1er semestre

Bassac publie un résultat net part du groupe de +42,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre +29,9 millions un an auparavant, le ROC dégagé représentant 12,3% du chiffre d'affaires, contre 13,9% au premier semestre 2020.



Le chiffre d'affaires du groupe immobilier s'établit à 481 millions d'euros, en hausse de 21%. Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s'élève à 1.442 millions d'euros, en augmentation de 11% par rapport au 31 décembre 2020.



Grâce à un carnet de commandes représentant 16 mois d'activité, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir. Il revendique un bilan sain et 'continue d'être attentif aux opportunités que pourrait offrir un contexte économique changeant'.



