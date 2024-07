Bastei Luebbe AG est une société basée en Allemagne qui opère dans le secteur des médias et de l'édition. La société publie des livres et du contenu numérique. Son portefeuille d'édition comprend des livres de fiction et de non-fiction, ainsi que des livres électroniques (e-books) et des livres audio. L'entreprise est active dans deux secteurs d'activité : les livres et les livrets de romans : Les livres et les livrets de romans. Le secteur Livres comprend tous les produits imprimés, audio et e-books et ce secteur vend des produits pour différents labels, principalement dans les formats hardcover, paperback, pocketbook, audio (numérique et physique) et e-book. Le segment Livres comprend ses filiales Business Hub Berlin UG, Moravska Bastei MoBa s.r.o. et CE Community Editions GmbH. Le segment des livrets de romans comprend les livrets de romans physiques et numériques (y compris les romans féminins et les histoires à suspense).

Secteur Edition