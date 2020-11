Bastide : Oddo révise son opinion et rehausse sa cible

Bastide bénéficie du contexte Covid qui a pour effet de doper les ventes de matériel et équipements pour le maintien à domicile des patients, estime Oddo.



Selon l'analyste 'les leviers de moyen terme demeurent intacts (internationalisation, croissance externe, franchises) et offrent une certaine visibilité'.



Par conséquent, Oddo révise son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'achat' et relève également son objectif de cours à 56 euros (contre 48 euros précédemment).



'Nos attentes se situent au-dessus de la guidance et sont environ 2 à 3% supérieures aux attentes du consensus', conclut le broker.



